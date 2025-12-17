La presidenta del CNE de Honduras denuncia presiones y bloqueos en el escrutinio especial

Tegucigalpa, 16 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este martes nuevos problemas para iniciar con el escrutinio especial que permita contar los votos de 2.792 actas de las votaciones del pasado 30 de noviembre, y aseguró que personal de partidos políticos «avasalla» al organismo que preside.

«¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad? A la vista y paciencia de todos y todas nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial (personal de los Partidos Políticos) se niega a hacer su trabajo y avasalla al CNE», indicó Hall en la red social X.

«¿Dónde está la investigación que corresponde? ¿Por qué las autoridades a cargo del orden público y de la seguridad del proceso no informan sobre lo que realmente sucede?», añade el mensaje de la funcionaria hondureña. EFE

