La presidenta interina pide a Trump el «cese del bloqueo y las sanciones» sobre Venezuela

La presidenta interina de Venezuela calificó al mandatario estadounidense, Donald Trump, como «amigo» y le pidió el «cese del bloqueo y las sanciones» en el marco de la nueva relación con Washington, que depuso a Nicolás Maduro en una operación militar.

Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro, el 3 de enero, y dio un vuelco en las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019.

Desde el inicio de su mandato, recibió a la diplomática Laura Dogu como jefa de misión estadounidense en Venezuela y visitas de autoridades como el director de la CIA, el jefe del Comando Sur y el Secretario de Energía.

«Que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela», dijo Rodríguez en un discurso transmitido por la televisora estatal.

Trump, quien dice estar a cargo de Venezuela, ha expresado su satisfacción con Rodríguez. El martes, el republicano dijo en su discurso del Estado de la Unión que Venezuela era un «socio y amigo».

«Presidente Trump, como amigos, como socios, estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos», manifestó Rodríguez en referencia a las palabras del mandatario estadounidense.

El petróleo venezolano padece un embargo de Estados Unidos desde 2019, pero en las últimas semanas el Departamento del Tesoro ha emitido licencias que permiten a un puñado de empresas operar con ciertas restricciones.

El gobierno de la presidenta interina ha avanzado en una agenda de trabajo bajo presiones de Washington, que incluye una reforma petrolera amigable con las empresas privadas y extranjeras, además de una histórica ley de amnistía que permite la salida de cientos de presos políticos.

El proceso de liberaciones ha avanzado a cuentagotas. La oenegé Foro Penal estima que aún permanecen más de 560 presos políticos en cárceles de Venezuela.

