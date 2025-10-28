La primera ministra japonesa le regala a Trump el palo de golf del fallecido Shinzo Abe

2 minutos

Tokio, 28 oct (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, obsequió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, con el palo de golf ‘putter’ de Shinzo Abe, el influyente exmandatario nipón, con quien el inquilino de la Casa Blanca entabló una buena amistad y que fue asesinado en 2022.

Takaichi, apadrinada política de Abe y considerada su heredera ideológica, le presentó el regalo a Trump tras mantener una cumbre con él en el Palacio de Akasaka de Tokio, la segunda parada del estadounidense en su actual gira asiática.

«Qué hombre tan maravilloso», se oye decir a Trump, visiblemente emocionado y complacido, durante la grabación del momento, inmortalizado por la asesora de la Casa Blanca Margo Martin, quien compartió el vídeo en sus redes sociales.

Trump y Abe entablaron buena amistad durante el primer mandato del republicano y compartieron numerosas sesiones de golf tanto en Japón como en el complejo del estadounidense en Mar-a-Lago, que el japonés aprovechó con destreza en el plano diplomático con el presidente.

Ese vínculo compartido con el fallecido Abe viene siendo, de hecho, uno de los puntos más destacados en los intercambios entre Trump y Takaichi, mientras se gesta el rumbo que adoptarán las futuras relaciones bilaterales en el plano personal y de sus países.

«Como saben, Shinzo Abe fue un gran amigo mío y me entristeció mucho ver lo que sucedió. Fue impactante, pero habló muy bien de usted incluso antes de que supiéramos lo que iba a suceder y su ascenso», dijo Trump durante el arranque de la cumbre de hoy.

«Habló muy bien de usted mucho antes de que nos conociéramos y no me sorprende que ahora sea primera ministra. A él le alegraría mucho saberlo», añadió el mandatario estadounidense, que cree que Takaichi llegará a ser «una de las grandes» entre los primeros ministros de Japón.

Abe fue asesinado a tiros el 8 de julio de 2022 mientras participaba en un acto electoral en las calles de la ciudad de Nara, en el oeste de Japón.

El encuentro entre Trump y Takaichi, de hecho, se produce en la misma jornada en la que arrancará el juicio del detenido por el magnicidio, Tetsuya Yamagami, y justo una semana después de que la japonesa fuera escogida como la primera mandataria del país asiático en una histórica votación en la Dieta, el Parlamento japonés.

Además del palo de Abe, Takaichi le regaló a Trump una bolsa de golf firmada por el golfista Hideki Matsuyama, campeón del Máster de Augusta en 2021 y bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. EFE

mra/jdg/rrt

(foto)(vídeo)