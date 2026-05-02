La princesa Carlota posa sonriente entre margaritas en su 11 cumpleaños

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Londres, 2 may (EFE).- Los príncipes de Gales difundieron este sábado una nueva imagen de la princesa Carlota con motivo de su 11 cumpleaños, en la que aparece sonriente en un campo de margaritas durante una escapada familiar en Cornualles.

La fotografía, inédita hasta ahora, fue tomada por uno de sus fotógrafos habituales, Matt Porteous, durante las vacaciones de Semana Santa, que la familia pasó en el suroeste de Inglaterra.

En la instantánea, Carlota viste un jersey de rayas rojas y negras combinado con unos vaqueros, mientras camina entre flores y sonríe a cámara.

La imagen fue compartida en las redes sociales oficiales del Palacio de Kensington con el mensaje: «¡Deseamos a Carlota un muy feliz 11 cumpleaños!», acompañado de un emoticono de tarta.

Nacida el 2 de mayo de 2015 en el hospital St Mary’s de Londres, Carlota es la segunda hija de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión al trono británico, por detrás de su padre y de su hermano mayor, Jorge, de 12 años. Tiene además un hermano menor, Luis, que cumplió 8 años el pasado 23 de abril.

La difusión del retrato llega después de que el pasado miércoles Guillermo y Catalina compartieran otra imagen familiar para conmemorar su 15 aniversario de boda, en la que aparecen junto a sus tres hijos y sus dos perros, Orla y Otto, en una escena informal en Cornualles también captada por Porteous.

Asimismo, el viernes la pareja presentó oficialmente a su segundo perro, Otto, un ‘spaniel’ marrón, al cumplir su primer año, con una imagen difundida en redes sociales. EFE

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