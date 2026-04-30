La princesa jordana Sarah Zeid, entre el asombro y la indignación tras su visita a Haití

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Puerto Príncipe, 30 abr (EFE).- La princesa Sarah Zeid de Jordania lamentó este jueves la situación en Haití, especialmente la de mujeres y niños, marcada por la inseguridad y la violencia armada, al tiempo que destacó la resiliencia de las poblaciones que no se rinden a pesar de la situación, tras una visita de cuatro días al país caribeño en la que prometió movilizar apoyo internacional.

En una rueda de prensa en Puerto Príncipe, Zeid, asesora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), se comprometió a que a partir de ahora utilizará su capacidad de movilización internacional para ayudar a Haití y «recordar a todos que el papel que hay que desempeñar es un papel común».

«Es responsabilidad de todos hacer frente a la crueldad que vemos para garantizar el bienestar de cada una de estas poblaciones», declaró la princesa de Jordania durante su intervención junto a Nicole Boni Kouassi, coordinadora de residencia y asuntos humanitarios de las Naciones Unidas (ONU); y Wanja Kaaria, representante del PMA en Haití.

Zeid dijo que se marcha de Haití «con un doble sentimiento. De asombro y de ira. Un sentimiento de asombro, porque he descubierto un país magnífico (…) y la determinación del pueblo haitiano para superar las terribles condiciones a las que se enfrenta».

Pero también «con un sentimiento de profunda ira», afirmó la princesa, que se declaró «profundamente enfurecida» por «tantas mujeres y niños olvidados, a quienes no se escucha y que no reciben los servicios y la atención que necesitan».

Durante su misión humanitaria en Haití, llevada a cabo entre el 27 y el 30 de abril, la princesa Sarah Zeid visitó el Hospital Universitario La Paix y a personas desplazadas, a la vez que se reunió con representantes de la sociedad civil, del sector privado y con el primer ministro del país, Alix Didier Fils-Aimé.

En sus declaraciones, elogió la labor del Hospital La Paix, que presta sus servicios a más de dos millones de personas necesitadas y permanece abierto todos los días.

«Hay escasez de camas, pero su personal nunca ha fallado; siempre están disponibles para apoyar a la población que lo necesita», destacó.

Haití está sumido desde hace años en una crisis multifactorial, agravada por la violencia de las bandas armadas, que han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa».

Entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año ha habido 5.519 muertos y 2.608 heridos, según cifras oficiales. EFE

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