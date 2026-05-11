La producción mundial de acero sigue generando altos niveles de polución, reporta una oenegé

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La producción mundial de acero, responsable del 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero, aún depende en gran parte del carbón, mientras el llamado acero «verde» no ha aumentado sino «muy ligeramente» en 2025, indicó una oenegé que monitorea el sector.

Para trasformar el mineral de hierro en acero los altos hornos tradicionales consumen enormes cantidades de carbón fósil, muy contaminante y de fuerte impacto en el recalentamiento de la atmósfera.

Ademas, a nivel mundial se «han anunciado o se encuentran en construcción 319 millones de toneladas anuales de capacidad de alto horno a base de carbón», según contabiliza la oenegé estadounidense Global Energy Monitor, en su sexto reporte anual.

Es un 5% más que en 2024, y la capacidad mundial de los altos hornos debería aumentar en 88 millones de toneladas netas al año de aquí a 2035, según la fuente.

En cuanto a las capacidades de producción del llamado acero «verde», en especial con hornos eléctricos de arco, «solo aumentó muy ligeramente» el año pasado.

Estos hornos, capaces de reciclar viejas chapas de acero (acero secundario) o fundir arrabio de acero primario a partir de hierro desoxidado mediante un arco eléctrico, representan el 34% de las capacidades mundiales, frente al 31% en 2022.

«Los avances siguen siendo limitados», señala la organización.

Astrid Grigsby-Schulte, de Global Energy Monitor, estima que «la bola está en el lado de China y la India, ya que estos dos países planean el 86% de la nueva capacidad a base de carbón», responsables de la mayor parte de emisiones del sector.

En particular, India está «desarrollando más del 60% de las nuevas capacidades mundiales de altos hornos que funcionan con carbón».

De su lado, China es, de lejos, el primer productor mundial de acero.

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