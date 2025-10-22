La productora mexicana de maíz Gruma gana un 3 % en el tercer trimestre de 2025

3 minutos

Ciudad de México, 22 oct (EFE).- Gruma, la mayor empresa mexicana de maíz, reportó este miércoles una ganancia neta de 132,6 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, un aumento de 3,9 millones de dólares, es decir, un 3 % mayor que los 128,7 millones de dólares del mismo periodo en 2024.

Sobre su operación en México, la empresa reporta que Grupo Industrial Maseca (GIMSA) «se mantiene con un crecimiento en volumen de ventas de 1 % gracias a la sólida demanda de sus clientes».

La compañía destacó que en México sus costos de ventas aumentaron 3 % como resultado de un mayor costo del maíz como consecuencia de la oferta y la demanda del grano.

En su reporte trimestral, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Gruma indicó que al cierre del segundo trimestre su utilidad de operación alcanzó los 230,6 millones de dólares y las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) fueron de 292,7 millones de dólares.

También se apuntó que las ventas netas de la empresa, fuera de México, representan el 72 % de sus resultados consolidados, en tanto que el Ebitda fuera del país alcanza el 80 %.

En el reporte la compañía destacó que su subsidiaria en Europa “continúa generando indicadores operativos y financieros atractivos gracias a su estrategia comercial” logrando un aumento de 4 % en su volumen de ventas y de 15 % en ventas netas, respecto al mismo trimestre de 2024.

Gruma precisó que en Estados Unidos, su mercado más importante fuera de México, continúa mostrando mejoras en rentabilidad al alcanzar un margen Ebitda de 21,1 %, “gracias a eficiencias internas de operación y a la constante innovación de productos para un mercado cada vez más demandante de opciones alimenticias saludables y nutritivas”.

Apuntó que en el mercado estadounidense, su línea de productos saludables ‘Better for you’ mantiene una fuerte demanda e impulso con crecimientos constantes a pesar de una contracción en el volumen del canal de food service y menor disposición de los consumidores a comer fuera de casa.

En lo referente a Gruma Asia y Oceanía, los resultados reportados resaltan crecimientos de 10 % en el volumen de ventas, de 6 % en ventas netas y 13,7 % en Ebitda.

«Lo anterior fuertemente soportado por un fuerte desempeño en los mercados de la región donde tiene presencia», señaló la nota.

Mientras que Gruma Centroamérica alcanzó crecimientos del 5 % en volumen de ventas, de 2 % en ventas netas y de 31 % en Ebitda.

La firma subrayó que durante el tercer trimestre del año realizó inversiones de capital por 44 millones de dólares que fueron utilizados para mejoras generales y mantenimiento en toda la empresa, mejoras y reemplazo de equipo operativo en EE.UU., para aumentar la producción en sus plantas de tortilla en México y en sistemas solares y líneas de producción en Europa. EFE

