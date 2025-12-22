La promotora china Vanke evita caer en impago al pactar una prórroga de 30 días

Pekín, 22 dic (EFE).- El endeudado gigante inmobiliario chino China Vanke obtuvo este lunes la aprobación de sus acreedores para ampliar en 30 días hábiles el periodo de gracia para el pago del capital adeudado y los intereses de uno de sus bonos, mientras que volvió a fracasar la propuesta de prorrogar el título por un año, informó el medio financiero Cailian.

De acuerdo con esa fuente, la extensión del periodo de gracia del bono permitirá retrasar el pago hasta finales de enero, sin que se haya avalado una reestructuración más amplia del vencimiento.

El resultado apunta a que los acreedores optaron por ganar tiempo para seguir negociando condiciones más favorables durante la prórroga adicional, sin comprometerse aún a una reestructuración a más largo plazo.

La votación se produjo al término del plazo fijado por la empresa para que los tenedores se pronunciaran, tras expirar el vencimiento original del bono, de unos 283 millones de dólares y con un interés del 3 %.

La semana pasada, tras recibir la negativa de los tenedores a una prolongación de un año al bono en condiciones peores a las que habían ofrecido otras promotoras en apuros similares, Vanke mejoró su propuesta y pidió también ampliar a 30 días la mencionada prórroga, opción que finalmente sí ha obtenido respaldo.

No obstante, según un bonista citado previamente por el portal de noticias económicas Caixin, la nueva oferta «no atiende realmente a las peticiones principales de quienes se opusieron en la anterior votación», como la tasa de recuperación, la viabilidad de la propuesta, las protecciones legales o los costes temporales.

«Incluso aunque consiguiesen prolongar este bono, dada la situación financiera de Vanke, otras deudas cotizadas probablemente acabarán en impago. Visto que, al final, es inevitable la reestructuración, quizá Vanke debería entrar ya en el proceso de impago y acelerar la enajenación de sus deudas para que los tenedores puedan cobrar más rápidamente», había indicado otro.

Cabe recordar que Vanke, en caso de no lograr resolver la situación, podría caer en una situación de ‘impago cruzado’, cláusula que permite a otros acreedores exigir el pago anticipado de sus deudas en caso de que una empresa incumpla con los plazos y términos de un bono.

El caso Vanke es relevante porque tras el derrumbe de gigantes privados como Evergrande o Country Garden ante sus respectivas crisis de deuda, era una de las pocas promotoras estatales que todavía contaba con una calificación crediticia favorable hasta que, en marzo del año pasado, las principales agencias la rebajaron a categoría de ‘bono basura’, con varias revisiones a la baja en 2024.

Esto la situó como una firma clave a la hora de evaluar la postura de las autoridades para con el sector; Vanke ha evitado caer en el impago de su deuda únicamente gracias a préstamos por unos 4.200 millones de dólares por parte de su principal accionista, Shenzhen Metro.

Sin embargo, ese apoyo está en duda desde el mes pasado, tras la dimisión del presidente de Vanke, Xin Jie, ya que las autoridades apuntan ahora hacia condiciones más estrictas para seguir financiando al grupo, lo que ha hecho que los inversores duden de su capacidad para seguir evitando el impago.

El temor ahora no es solo por Vanke, sino por un posible efecto contagio a otras firmas del sector que habían evitado hasta ahora el ‘default’.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

El Gobierno ha anunciado diversas medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano, preocupación de Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

Sin embargo, las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024. EFE

