La recuperación económica de Venezuela, una gran oportunidad comercial para Colombia

Bogotá, 11 mar (EFE).- La recuperación económica de Venezuela, liderada por Estados Unidos, abre grandes posibilidades para Colombia en los campos industrial y comercial dada la cercanía geográfica de los dos países, que comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros.

La reunión de este viernes entre los presidentes de ambos países, Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, en un puente cercano a la ciudad colombiana de Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela, sentará las bases de la nueva etapa de la relación comercial tras la caída de Nicolás Maduro en enero pasado.

«Los empresarios y en general toda la sociedad civil esperamos que se mantenga el bienestar en los dos países (…) que haya un respeto por lo que se ha alcanzado con la reapertura de las fronteras, que ha significado muchas ventajas desde el punto de vista social y económico», expresó a EFE el presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana, Germán Umaña, quien fue el primer ministro de Comercio, Industria y Turismo del Gobierno de Petro.

Colombia tiene la ventaja de que comparte con Venezuela una frontera de 2.219 kilómetros con pasos limítrofes bien conectados con ciudades del interior, mientras que los otros dos lindes de ese país, con Brasil y Guyana, están situados en zonas selváticas de más difícil acceso y alejadas de los centros de producción.

«Nuestro país debe contribuir a la recuperación tanto en la infraestructura como en todo lo que tiene que ver con los servicios y la industrialización de Venezuela, este es un punto de gana-gana en el que debemos entender que debemos actuar juntos por la integración y la recuperación de Venezuela, que será la recuperación de Colombia en muchos casos», añadió el exministro colombiano.

Relación revitalizada

En 2008, el comercio entre ambos países superó los 7.000 millones de dólares, pero con la crisis venezolana y la ruptura de las relaciones en 2019, cayó hasta tocar un piso de 222 millones de dólares en 2022.

Sin embargo, la recuperación comenzó con la llegada de Petro al poder en 2022 y su decisión de reanudar las relaciones comerciales con Venezuela, bajo el liderazgo del entonces ministro Umaña.

Los resultados de esa reanudación son palpables: el comercio bilateral llegó a 1.170 millones de dólares el año pasado, un crecimiento del 4,1 % con respecto a los 1.124 millones de dólares de 2024, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Del comercio total del año pasado, 1.071,9 millones de dólares correspondieron a exportaciones colombianas, que estuvieron lideradas por alimentos y bebidas, productos químicos y materias plásticas.

Las importaciones desde Venezuela registraron una contracción en valor debido a los ajustes en los flujos comerciales y la composición de la demanda del mercado colombiano y sumaron 103,7 millones de dólares, lo que representó una disminución del 22,6 % frente a los 134,1 millones de 2024.

Los principales grupos de productos importados desde Venezuela fueron fundición, hierro y acero; aparatos y material eléctrico y papel, cartón y sus manufacturas.

La Cámara Colombo Venezolana proyecta una expansión del comercio entre ambos países que superará los 1.600 millones de dólares, consolidando una tendencia de crecimiento que busca recuperar el tamaño de la economía binacional de hace una década.

«Los recursos que están llegando a Venezuela, tutelados por Estados Unidos, tienen que ver con temas de infraestructura que son muy importantes, como el sector eléctrico», agregó Umaña.

En ese sentido, señalo: «La oferta de Colombia es muy importante tanto en cables como en conductores eléctricos, transformadores pequeños y equipos para contribuir al mantenimiento. En ese campo hay una colaboración y complementación muy importante».

Oportunidad para importar gas venezolano

A finales de enero, el Parlamento de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera, permitiendo mayor participación privada y arbitraje internacional, lo que supone también una oportunidad para que Colombia importe gas venezolano con el fin de suplir la demanda interna ante la preocupante caída de las reservas, que alcanzan para cerca de seis años más.

Esa, sin embargo, es una oportunidad de largo aliento porque aunque Venezuela tiene gas de sobra para atender a Colombia, la tarea tampoco es tan fácil como lo plantea el presidente Petro, quien el mes pasado dijo en un discurso: «Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato», sin dar detalles.

La razón es que el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, construido por los dos países en 2007, durante los Gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez, hace 10 años no se utiliza y su infraestructura está en mal estado, según el experto Sergio Cabrales, uno de los mayores conocedores del sector energético regional. EFE

