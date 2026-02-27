La reforma de la ley de glaciares en Argentina recibe el aval del Senado en medio de protestas de activistas

afp_tickers

3 minutos

La reforma a la ley de protección de glaciares en Argentina obtuvo el jueves media sanción por parte del Senado mientras activistas de la organización ecologista Greenpeace fueron arrestados y luego liberados por una protesta contra el texto en el Congreso.

El proyecto busca redefinir el alcance de la protección hídrica en torno a los glaciares para permitir la explotación minera en lugares donde hasta ahora está vedado.

Antes del comienzo del debate, doce activistas de Greenpeace traspasaron las rejas que protegen el Congreso y se sentaron en bancos que simulaban inodoros con la inscripción «ley de glaciares» y carteles con la leyenda «senadores no se caguen en el agua, la ley de glaciares no se toca».

La protesta duró breves minutos. La policía intervino, les arrebató las pancartas y los detuvo, según mostraron imágenes de televisión.

Todos los detenidos fueron liberados más tarde, confirmó a la AFP un vocero de la organización ecologista.

En la noche del jueves, el Senado dio media sanción a la modificación de la ley de Glaciares con 40 votos positivos y 31 negativos, y ahora el proyecto deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados para obtener su sanción definitiva.

La reforma a la ley de glaciares, que rige desde 2010, es impulsada por el gobierno de Javier Milei y cuenta con el aval de los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, con gran potencial en minería.

La norma le delega a las provincias la determinación exclusiva de identificar los glaciares que deben mantenerse protegidos mediante estudios de impacto ambiental y autorizar en consecuencia proyectos de explotación minera e hidrocarburífera.

Pero cambia el criterio de protección al limitarlo a aquellos glaciares que cumplan funciones como reservas estratégicas de agua, lo que en la práctica amplía las zonas para explotación.

La senadora salteña Flavia Royón, que fue secretaria de Energía entre 2022 y 2023, dijo que «es una falsa dicotomía la de desarrollo y ambiente» y defendió la reforma al afirmar que «el agua está por encima de todo» pero la iniciativa «no ataca eso».

La diputada opositora Anabel Fernández Sagasti (peronismo) criticó a ley y consideró que implica pasar «de un paradigma científico a un paradigma discrecional abierto» para definir las áreas protegidas.

Durante la protesta en la mañana del jueves, un camarógrafo del canal A24 de televisión que tomaba imágenes fue reprimido por la policía, arrojado al suelo y llevado esposado del lugar con el rostro ensangrentado.

La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que se investigan las circunstancias de esa detención para determinar si fue «desmedida», en declaraciones al ingresar al Congreso.

tev-sa/cjc