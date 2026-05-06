La relación entre arte, tecnología y poder marca el regreso de la bienal Index a Braga

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Lisboa, 6 may (EFE).- La relación entre arte, tecnología y poder será el tema protagonista de la bienal INDEX, que este jueves regresa a la ciudad portuguesa de Braga (norte del país) con una programación que incluirá la participación del filósofo Yves Citton, la activista y académica McKenzie Wark y la realizadora Hito Steyerl, entre otros.

Esta tercera edición, que tendrá lugar del 7 al 17 de mayo, incluirá decenas de conferencias, espectáculos y exposiciones con los que la organización quiere hacer pensar sobre los avances tecnológicos de las últimas décadas y cómo han afectado a la ciudadanía, al considerar que es un tema «cada vez más actual».

«Es innegable y fácilmente verificable que, en los tiempos que vivimos, la tecnología está íntimamente ligada a la idea de poder. Conseguimos comprobarlo, por ejemplo, a través de la propia idea de soberanía, que está siendo reconfigurada a partir de plataformas tan influyentes como las ‘big tech'», planteó a EFE el responsable de la Dirección General y Artística, Luís Fernandes.

En esa línea, Fernandes aseguró que estas estructuras tienen en ocasiones mayor peso político y social que los propios gobiernos.

La programación, que cuenta con 40 artistas y pensadores, se distribuirá entre diferentes puntos de la ciudad, como el Theatro Circo, el Fórum Arte Braga y el Monasterio de Tibães.

La apertura de la bienal llegará de la mano de Forensis & Bill Kouligas, que presentarán ‘The Drum and the Bird’, un ejercicio multisensorial que parte de una investigación sobre el colonialismo alemán en Namibia.

Otro proyecto que destaca en la agenda es fruto de una colaboración entre Supersilent y Lawrence Abu Hamdan, y muestra una investigación realizada sobre los ataques a periodistas por parte de las fuerzas israelíes en Palestina.

«Creemos que este enfoque multidisciplinario, es decir, que abarca tanto las artes escénicas y el pensamiento como las artes visuales y los nuevos medios, termina siendo un territorio que ofrece un amplio margen para abordar este tema desde diferentes perspectivas», planteó Fernandes.

Esta es la tercera edición del INDEX, una bienal dedicada al arte y tecnología que nació en el contexto del título de Ciudad Creativa de la Unesco para las Media Arts, que Braga -cuya cámara municipal colabora con EFE en la difusión de este contenido- ostenta desde 2017. EFE

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