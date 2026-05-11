La remesas enviadas a la República Dominicana aumentaron un 4.1 % entre enero y abril

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Santo Domingo, 11 may (EFE).- Las remesas recibidas por la República Dominicana entre enero y abril de este año alcanzaron los 4,079.9 millones de dólares, lo que supone un aumento de un 4.1 % respecto a los primeros cuatro meses de 2025, informó este lunes el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Concretamente, en el mes de abril, se recibieron 1,060.2 millones de dólares, un 11.1 % más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se contabilizaron 954.6 millones de dólares en remesas.

En abril las remesas procedieron principalmente desde los Estados Unidos (82.5 %), lo que equivale a unos 797.3 millones de dólares, mientras que desde España se enviaron 59.5 millones de dólares, el 6.2 % del total de los flujos.

A estos dos países le siguen Italia, con un 1.2 %, Suiza y Haití (1.1 %, ambos).

De acuerdo con el BCRD este crecimiento en abril ocurre «a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente», en el que «la persistencia de los conflictos en Medio Oriente han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares».

Más de 2.8 millones de dominicanos viven fuera de su país, concentrados principalmente en Estados Unidos, donde residen 2,398,009 dominicanos; además de España, en la que se ubican 201,162 ciudadanos del país caribeño, según datos del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index). EFE

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