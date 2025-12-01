La República Democrática del Congo declara el fin del brote de ébola que causó 45 muertes

3 minutos

Nairobi, 1 dic (EFE).- La República Democrática del Congo (RDC) decretó este lunes el fin del brote de la enfermedad por el virus del Ébola en la provincia de Kasai (centro), declarado el pasado 4 de septiembre y que causó 45 muertes, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El fin del brote se decidió después de que «no se reportaran nuevos casos en los últimos 42 días desde que el último paciente fue dado de alta del centro de tratamiento el 19 de octubre de 2025», indicó la OMS en un comunicado.

Los protocolos de esa agencia de la ONU establecen que un país puede dar por terminado un brote de ébola si no se detectan nuevos casos durante 42 días consecutivos, el doble del período de incubación del virus.

«En nombre del Gobierno, y teniendo en cuenta todos los indicadores científicos y operativos que confirman que se ha roto la cadena de transmisión del virus, declaro oficialmente el fin del decimosexto brote de ébola en la República Democrática del Congo”, afirmó el doctor Samuel Roger Kamba, ministro congoleño de Salud Pública, Higiene y Bienestar Social.

En total, se registraron 64 casos (53 confirmados, 11 probables) y 45 fallecimientos durante el brote.

«La respuesta rápida y coordinada del Ministerio de Salud, con el apoyo de la OMS y sus socios, fue fundamental para detener la propagación del virus que afectó a la Zona Sanitaria de Bulape, una comunidad rural con infraestructura vial y de telecomunicaciones limitada», señaló la agencia de la ONU, que desplegó 112 expertos y personal de primera línea para ayudar a las autoridades nacionales.

El director regional de la OMS para África, Mohamed Janabi, destacó que «controlar y poner fin a este brote de ébola en tres meses es un logro notable».

Para proteger a las comunidades y al personal sanitario, se vacunó contra el ébola a más de 47.500 personas.

La vacunación se dirigió inicialmente a los contactos de personas con diagnóstico confirmado del virus y, posteriormente, se amplió a las comunidades de Bulape y alrededores.

Este es el decimosexto brote de ébola declarado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976, y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

La enfermedad del Ébola, descubierta en 1976 en la RDC -entonces llamada Zaire-, se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados.

Esta fiebre causa hemorragias graves y puede alcanzar una tasa de mortalidad del 90 %. Sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa, y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos. EFE

pa/ajs