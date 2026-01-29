La senadora demócrata Amy Klobuchar lanza su candidatura a la Gobernación de Minnesota

Mineápolis (EE.UU.), 29 ene (EFE).- La senadora demócrata Amy Klobuchar anunció este jueves su candidatura para la Gobernación de Minnesota (EE.UU.) con la promesa de lograr la unidad en el estado, sacudido en las últimas semanas por los operativos migratorios ordenados por el Gobierno del presidente Donald Trump, que han causado la muerte de dos estadounidenses.

En el anuncio, Klobuchar, una política que ha representado a Minnesota desde 2007 en la Cámara Alta de EE.UU., subrayó que “este es nuestro momento” para renovar el compromiso del bien común en el estado, ya que Minnesota ha “pasado por mucho”.

“Estos tiempos exigen líderes que puedan alzar la voz y no ser meros títeres de esta administración, sino que también estén dispuestos a buscar puntos en común y solucionar los problemas de nuestro estado”, dijo la también abogada.

Sin nombrar al presidente Trump, la senadora prometió enfrentar a la administración republicana, tras la ofensiva migratoria que ha dejado a centenares de inmigrantes arrestados, entre ellos niños hasta de dos años.

La represión a las manifestaciones desembocó con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, lo que originó la renuncia del candidato republicano Chris Madel a la contienda el sábado pasado.

Klobuchar aseguró que se presenta por aquellos que necesitan atención médica y vivienda asequible, por traer mayor progreso al estado y por cada habitante de Minnesota que “quiere que ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas) y sus tácticas abusivas se vayan” del estado.

La candidatura de Klobuchar, quien aspiró a ser la candidata presidencial demócrata en las elecciones de 2020, representa un respiro para el partido tras la inesperada renuncia del actual gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Waltz, que anunció a comienzos de mes que no se presentaría para las elecciones para un tercer mandato.

Waltz, que fue aspirante a la vicepresidencia con Kamala Harris para la contienda presidencial de 2024, vio sacudido su gobierno tras un escándalo de fraude de asistencia social destinados a programas de cuidado infantil, lo que ha sido aprovechado por la Administración Trump para desencadenar el operativo migratorio en el estado.

“Creo que debemos defender lo que es correcto y corregir lo que está mal”, afirmó Klobuchar en el vídeo en sus redes sociales. EFE

