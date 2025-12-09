La SIP condena las descalificaciones del presidente Trump contra mujeres periodistas

Miami (EE.UU.), 9 dic (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó este martes su profunda preocupación por las consecuencias de los continuos ataques verbales del presidente Donald Trump contra mujeres periodistas en Estados Unidos.

La organización, con sede en Miami, subrayó que estas descalificaciones, provenientes de una posición de poder, fomentan un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo, ponen en riesgo la integridad de las reporteras y debilitan los principios democráticos que sostienen la libertad de expresión.

«En las últimas semanas, el presidente Trump ha atacado verbalmente, se ha burlado, menospreciado y descalificado a mujeres periodistas que lo cuestionan sobre asuntos de interés público, según informes de prensa», indicó la SIP en comunicado.

Recordó que Trump ha utilizado agravios como «cerdita», «estúpida», «fea por dentro y por fuera», «odiosa» y «terrible reportera» para descalificar a mujeres periodistas de CBS, Blomberg, The New York Times y ABC News, entre otros medios señalados por el presidente como parte de las «fake news» (noticias falsas).

Mientras tanto, no ha habido ninguna disculpa por parte del mandatario o su equipo de gobierno, según informes de prensa, detalló la SIP.

«Las periodistas tienen el derecho -y la responsabilidad- de formular preguntas, fiscalizar a los gobiernos y exigir rendición de cuentas sin ser objeto de ataques personales, comentarios denigrantes o intentos de desacreditación», expresó Pierre Manigault, presidente de la SIP.

«Cuando estas agresiones provienen de autoridades, el impacto es aún más grave: envían un mensaje de intolerancia hacia la prensa y legitiman conductas de acoso que pueden escalar hacia formas más graves de violencia», dijo Manigault.

«La SIP rechaza categóricamente cualquier conducta que busque intimidar o menoscabar la labor de mujeres periodistas y recuerda que el liderazgo democrático exige respeto por la libertad de prensa, incluso -y especialmente- ante cuestionamientos críticos», señaló Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP Ramos reafirmó la solidaridad de la organización «con todas las periodistas que han sido blanco de ataques públicos».

Los directivos de la SIP recordaron que el mensaje de la organización por el Día Internacional de la Mujer en marzo pasado subrayó que «un escenario complejo y desafiante».

Subrayó que en lugar de consolidar y profundizar los logros alcanzados, «enfrentamos una ola de retroceso impulsada por el avance de sectores conservadores y la reorganización de grupos anti derechos».

Un estudio reciente de ONU Mujeres reveló que en 2025 el porcentaje de mujeres periodistas que relacionan ataques físicos fuera de línea con violencia digital se elevó a 42%, más del doble respecto a 2020.

El análisis «Punto de quiebre: la escalada inquietante de la violencia contra las mujeres en la esfera pública» recogió el testimonio de más de 6.900 mujeres, entre periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas de 119 países.

El informe concluyó que la violencia digital ya no es «virtual» porque las amenazas por internet tienen consecuencias reales, impide la participación de las mujeres en la esfera pública y en la prensa, y erosiona la libertad de expresión.

La SIP, conformada por más de 1.300 medios, es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. EFE

