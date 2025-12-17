La SIP realizará en mayo la Cumbre Global sobre Desinformación de forma virtual

Miami (EE.UU.), 17 dic (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Proyecto Desconfío de Argentina y la Fundación para el Periodismo de Bolivia realizarán el próximo 27 y 28 de mayo la VI Cumbre Global sobre Desinformación.

El encuentro virtual será nuevamente en español, inglés y portugués, y reunirá a periodistas, investigadores, ‘fact-checkers’, académicos, tecnólogos, representantes de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para analizar el impacto de la desinformación a escala global y consolidar estrategias conjuntas para enfrentarla.

Según la SIP, desde su primera edición en 2021, la Cumbre se consolidó como un espacio de referencia internacional, promoviendo el intercambio de experiencias y evidencias de buenas prácticas que fortalecen la integridad informativa.

En sus ediciones anteriores, el foro abordó la crisis de confianza en el periodismo, los nuevos patrones de desinformación, el rol de la inteligencia artificial, la sostenibilidad del periodismo independiente y el desarrollo de tecnologías con propósito cívico.

La edición 2026 profundizará este recorrido con una agenda renovada orientada a las principales tendencias del momento.

Durante dos días, especialistas y referentes participarán de paneles, conferencias, talleres, demostraciones y rondas de innovación, con inscripción abierta para participantes de cualquier país.

«La desinformación es una de las mayores amenazas para la democracia y la libertad de expresión en el mundo», afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Subrayó que ante este desafío, es fundamental fortalecer la cooperación internacional, el periodismo de calidad y el uso responsable de la tecnología.

«La Cumbre Global sobre Desinformación es un espacio clave para construir respuestas colectivas y sostenibles», precisó

Adrián Pino, director ejecutivo de Proyecto Desconfío y uno de los fundadores del evento, aseguró que «la cumbre es un punto de encuentro para quienes trabajan todos los días en defensa del derecho a la información».

Agregó que «la desinformación es un fenómeno global, y solo podemos enfrentarlo con miradas diversas, cooperación y soluciones compartidas».

En sus cinco ediciones anteriores, la Cumbre acogió a más de 8.000 asistentes de los cinco continentes y reunió a más de 130 especialistas internacionales, consolidando una comunidad que crece y se fortalece cada año.

El evento contará con traducción simultánea y se apoyará en una amplia red global de aliados. EFE

ims/av