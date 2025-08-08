La Sociedad Germano-Israelí critica la suspensión del envío de armas de Alemania a Israel

Berlín, 8 ago (EFE).- La Sociedad Germano-Israelí (DIG) criticó este viernes duramente la decisión anunciada por el canciller alemán, Friedrich Merz, de no enviar más armas a Israel que puedan ser usadas en la Franja de Gaza y dijo en un comunicado que, si no se revierte, sería un triunfo de la organización terrorista Hamás en su guerra de propaganda.

«Hamás tiene todavía 50 rehenes en su poder. Hamás controla todavía lo que pasa en la Franja de Gaza. Le roba a la gente la ayuda humanitaria. Acosa a sus opositores», dice un comunicado de la DIG.

El comunicado señala que Merz tiene razón cuando dice que Israel tiene derecho a defenderse y que Hamás no puede tener ningún papel en el futuro de Gaza y la organización debe ser desarmada, y sugiere que la suspensión de los envíos es inconsecuente con esa convicción.

«La pregunta es cuál es la propuesta del Gobierno alemán para lograr el ‘indispensable desarme’ de Hamás. Voluntariamente Hamás ni entregará las armas ni dejará libre a los rehenes», afirma esta asociación.

LA DIG señala también que en Israel también hay controversia acerca de cual sería el camino a seguir en Gaza desde el punto de vista militar y se queja de que en Alemania no se haya valorado positivamente que el primer ministro israelí, Benjamin Netanjau, haya rechazado la idea de anexionar Gaza.

La DIG fue fundada en 1966 con el propósito de fomentar las relaciones entre Alemania e Israel y tiene cerca de 9.000 afiliados.

Señala que entre sus metas está contribuir a una paz en Oriente Medio que garantice la existencia de Israel, así como luchar contra los prejuicios contra los judíos en Alemania.

Su actual presidente es el exdiputado verde Volker Beck. EFE

