La sombra de un mediático crimen rompe el silencio en el hogar soñado de Rob Reiner

4 minutos

Mikaela Viqueira

Brentwood (EE.UU.), 16 dic (EFE).- Un incesante vaivén de personal, cámaras de televisión y el murmullo de algún que otro curioso rompe el silencio que acostumbra a envolver el millonario vecindario de Brentwood, hogar del cineasta Rob Reiner y su mujer Michele, convertido ahora en la escena de un presunto doble asesinato que ha paralizado a Hollywood.

Un guardia de seguridad custodia la entrada principal de la familia Reiner, anclada en la avenida South Chadbourne, una calle pequeña y hermética situada en el oeste de Los Ángeles, rodeada del icónico follaje de palmeras que coronan la ciudad.

El portal blanco que da acceso a la casa de la familia invoca a la Navidad, con las típicas guirnaldas de ramas de pino y bayas rojas que ofrecen la bienvenida al calor de un hogar.

La altura del portón, hecho a propósito para escudar la intimidad de una de las familias más queridas de la industria del cine, apenas deja asomar una fachada gris y un par de árboles, cuyas ramas sujetan unas enormes bolas navideñas que embellecen la entrada.

Varios carteles en negro con letras rojas avisan de que se trata de una propiedad privada que nadie puede traspasar. La advertencia se entiende por todas puertas secundarias de la casa de Rob y Michele Reiner desde el aviso de su muerte a la policía de Los Ángeles el pasado domingo.

Fuera, un ejército de medios de medios de comunicación ocupan el estrecho paseo con cámaras, camiones y personal informativo. La tranquilidad que promete el barrio, rodeado de portones de acero y verjas altas cubiertas de hiedra, se expone ahora al escrutinio público.

Entre las pausas de los reportes en vivo para los informativos, el silencio apenas logra hacerse hueco en el ambiente: los murmullos de la gente permutan mientras los vecinos tratan de acostumbrarse a su nueva realidad paseando a los perros y los curiosos merodean la morada en busca de respuestas.

La casa soñada de Rob Reiner

Rob y Michele adquirieron el hogar en el que se encontraron el pasado domingo sus cuerpos sin vida y con signos de violencia en 1991. Se la compraron al fallecido escritor estadounidense Norman Lear años después de que Henry Fonda la construyera, según informó People.

De estilo Nueva Inglaterra, la casa de 930 metros cuadrados, seis dormitorios y seis baños era exactamente el tipo de hogar que Reiner deseaba.

Rob Reiner explicó en una aparición en PBS en febrero de 2015 que solía ir a jugar tenis a la casa años antes, cuando Lear y él, que eran grandes amigos, actuaban en ‘All in the Family’.

«Iba allí y decía: ‘Si alguna vez consigo dinero, si alguna vez tengo dinero para comprar una casa, este es el tipo de casa que me gustaría'», dijo entonces.

Reiner era conocido por un activismo político que dejaba entrever en su casa, organizando numerosos debates y reuniones a los que habían sido invitados líderes de la talla de Bill y Hillary Clinton.

De hecho el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, tenían previsto reunirse con su amigo Rob Reiner y su esposa, Michele, el mismo día en que la pareja de artistas fue hallada asesinada en su casa en Los Ángeles.

El cineasta y su esposa, que era productora y fotógrafa, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio en la adinerada localidad de Brentwood, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido apuñalados por uno de sus hijos.

El hijo mediano de la pareja, Nick, fue arrestado y fichado por cargos de asesinato, y aunque por el momento se desconocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el crimen, allegados aseguran que hubo una discusión familiar en una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien, según informó Los Angeles Times.

Nick vivía en una casa anexa a la de sus padres, tras luchar por décadas con una adicción a las drogas y al alcohol. EFE

mvg/asb/rrt

(foto)(vídeo)