La subida de la energía aumenta en 5 décimas la inflación en Francia en abril al 2,2 %

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París, 30 abr (EFE).- La subida de la energía ligada al conflicto en Oriente Medio aumentó la inflación en Francia, donde el IPC se incrementó al 2,2 % en abril, después del 1,7 % en marzo, indicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INSEE) en su primera estimación provisional.

Los productos petroleros fueron los principales causantes del encarecimiento de la energía, que se disparó al 14,2 % en términos interanuales en abril, casi el doble del 7,4 % de aumento constatado en marzo.

La estimación del INSEE sitúa la inflación de los productos alimentarios en el 1,3 %, cinco décimas menos que en marzo, pese a la subida de seis décimas de los productos frescos, hasta el 2 %, compensada con la caída también de seis décimas del resto, hasta el 1,2 %.

La evolución de la energía está muy marcada por el conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que se resintió en los productos petrolíferos, como los combustibles, en contraste con abril de 2025, cuando bajaron un 7,8 %.

El tabaco se mantuvo estable mientras que los productos manufacturados cayeron un 0,6 %, una décima más que en marzo, y los servicios se encarecieron un 1,9 %, dos décimas más que en el mes anterior, que Estadística atribuyó a la subida de transportes y la hostelería.

El IPC armonizado (el que sirve para las comparaciones con otros países europeos), por su parte, subió al 2,5 % en abril, tras la subida del 2 % en marzo. EFE

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