La Superintendencia de Bancos de Ecuador reportó 7.670 operaciones sospechosas en 2025

2 minutos

Quito, 13 feb (EFE).- La Superintendencia de Bancos de Ecuador informó este viernes que reportó 7.670 operaciones sospechosas en 2025, lo que representa un incremento del 41,84 % respecto a 2024, cuando se registraron 5.408.

Roberto Romero, superintendente de Bancos, indicó a la prensa que desconoce los montos que comprenderían esos reportes pues no puede «ser juez y parte», y señaló que los reportes de 2022 ascendieron a 4.224 y un año después a 4.516.

También, recordó que el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en Ecuador Julio José Neira, comentó que identificaron 1.500 millones de dólares en operaciones inusuales el año pasado, y, a criterio de Romero, eso respondió a la entrega de mayor cantidad de información y de mejor calidad, por parte de las entidades financieras.

Romero apuntó que en el país hay 23.000 sujetos (notarios, mineras, cooperativas de ahorro y crédito, fundaciones, entre otros) obligados a reportar operaciones a la UAFE, y subrayó que el 70 % de esos datos los entregan los 27 bancos públicos y privados del país.

El superintendente comentó que los reportes no necesariamente están relacionados con actividades ilícitas, pero «son sospechosas» porque reflejan movimientos inusuales.

Como ejemplo, señaló que puede registrarse un ingreso de dinero al banco por la venta de una vivienda, pero eso debe quedar comprobado con la documentación respectiva, subrayó.

Ecuador, que ha reforzado todos los controles, vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

El ministro del Interior, John Reimberg, ha señalado que no cesarán en su combate a las bandas criminales y en desarticular sus sistemas de financiamiento. EFE

sm/seo