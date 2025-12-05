La taiwanesa UMC alcanza un acuerdo con Polar para fabricar obleas de 8 pulgadas en EE.UU.

2 minutos

Taipéi, 5 dic (EFE).- La taiwanesa United Microelectronics Corporation (UMC), uno de los principales fabricantes mundiales de semiconductores, firmó un memorando de entendimiento con la estadounidense Polar para «explorar una colaboración» destinada a la producción de obleas de 8 pulgadas en Estados Unidos.

Bajo este acuerdo, Polar y UMC identificarán los dispositivos que la firma norteamericana fabricará en su planta recientemente ampliada de Minessota, donde se desarrollarán obleas de 8 pulgadas, esenciales para la industria automotriz, centros de datos, electrónica de consumo y los sectores aeroespacial y de defensa.

Esta asociación impulsará el crecimiento de ambas compañías a la vez que respalda las estrategias de sus respectivos clientes, indicaron en un comunicado conjunto.

«Esta asociación responde directamente a las necesidades de nuestros clientes de contar con más chips fabricados en EE.UU., reflejando el compromiso de UMC con ofrecer valor a través de soluciones innovadoras y asociaciones mutuamente beneficiosas», afirmó Oliver Chang, vicepresidente sénior de Ventas Globales de UMC, en declaraciones recogidas por el comunicado.

«Con profundas relaciones con clientes en fundición y un sólido portafolio de tecnologías especializadas, la asociación con UMC es una prueba de la capacidad de Polar para ser una fundición de silicio de valor añadido en tecnologías especializadas centradas en energía y sensores», manifestó, por su parte, Ken Obuszewski, vicepresidente de Marketing de Polar.

UMC, la segunda mayor fundición de semiconductores de Taiwán después de TSMC, cuenta con doce plantas de producción y tiene oficinas en Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea del Sur y Singapur. EFE

jacb/lcl/rrt