La tasa de desempleo en México baja al 2,5 % en el cuarto trimestre de 2025

2 minutos

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La tasa de desempleo en México descendió en el cuarto trimestre de 2025 a un 2,5 % de la población económicamente activa (PEA), un dato levemente inferior al 2,6 % del mismo periodo de 2024, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En el trimestre octubre-diciembre de 2025, la población desocupada sumó 1,6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) de 2,5 % de la PEA, porcentaje similar al del mismo trimestre de 2024”, indicó el organismo autónomo en su reporte.

La PEA totalizó 61,3 millones de personas, un alza de 293.000 frente al mismo lapso de 2025, mientras que la población ocupada creció en 298.000 hasta las 59,8 millones de personas.

El principal aumento interanual de empleos se concentró en el comercio, con una subida de 298.000, seguido por restaurantes y servicios (47.000) y los servicios diversos,con un aumento de 17.000 personas.

Por otro lado, 4,1 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.

Por género, el 75,3 % de los hombres están en el mercado laboral frente al 46,4 % de las mujeres.

Por sector, el instituto detalló que el 10,4 % del total de trabajadores están en actividades primarias, el 24,6 % en secundarias o industriales, y 64,3 % en terciarias o servicios. El restante 0,7 % no especificó su actividad.

Por regiones, los estados que durante el cuarto trimestre de 2025 tuvieron las tasas de desocupación más altas fueron Tabasco (4,2 %), Sonora (3,5 %), Ciudad de México (3,3 %) y Coahuila y Jalisco (3,1 %).

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció 0,6 % en el 2025 y un 1,8 % en el cuarto trimestre del año, pese a las alertas de recesión por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento de 1,5 % del PIB en 2024. EFE

