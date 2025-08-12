La tasa de la inflación rumana se dispara hasta rozar el 8 %

Bucarest, 12 ago (EFE).- La tasa de la inflación en Rumanía se aceleró en julio hasta el 7,84 % interanual, 2,14 puntos más que la registrada el mes anterior (5,7 %), impulsada por un fuerte encarecimiento de la energía y los alimentos, según los datos publicados este martes por el Instituto de Estadísticas del país balcánico.

Sobre todo los precios de la electricidad se han disparado después de que el 1 de julio entrara en vigor la liberalización del mercado energético que puso fin a los topes máximos de las facturas de la energía que regían hasta entonces, por lo que éstas subieron en una media del 63 % interanual (y 61,5 % intermensual). También ha contribuido el aumento de la fruta fresca, del 39 %.

El gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isarescu, dijo, tras la publicación de estos datos, que la economía rumana no está en recesión, pero admitió que puede entrar en ella debido a factores externos y a la reducción del consumo interno.

“Creo que es esencial, si queremos evitar la recesión, acelerar la absorción de fondos europeos. De tal forma tendríamos crecimiento económico, y desaparecería la presión inflacionista”, declaró Isarescu en rueda de prensa en Bucarest.

El acceso de este país, uno de los más pobres de la Unión Europea, a los fondos comunitarios puede peligrar si el Gobierno proeuropeo que asumió funciones en junio no logra reducir el déficit presupuestario, que en 2024 fue del 9,3 %, el mayor entre los Veintisiete.

Para ello, el Ejecutivo ha adoptado un severo paquete de consolidación fiscal, con incrementos del IVA y otros impuestos, así como otras medidas que, según los expertos, impulsarán aún más la inflación.

El BNR estima que la tasa interanual de la inflación seguirá subiendo hasta un pico del 9,7 % en septiembre para terminar el año en un 8,8 %. EFE

