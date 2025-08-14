The Swiss voice in the world since 1935

La tecnológica china Lenovo ganó 505 millones de dólares en primer trimestre, un 108 % más

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 14 ago (EFE).- La tecnológica china Lenovo, mayor fabricante mundial de ordenadores personales, obtuvo en su primer trimestre fiscal (abril-junio) un beneficio neto de 505 millones de dólares (463,4 millones de euros), lo que supone un incremento del 108 % interanual.

En la cuenta de resultados remitida este jueves a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, la compañía informó de que su facturación ascendió a 18.830 millones de dólares (17.293 millones de euros), un 22 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Según Lenovo, todas sus principales áreas de negocio —dispositivos inteligentes (IDG), soluciones de infraestructuras (ISG) y soluciones y servicios (SSG)— registraron aumentos de dos dígitos en sus ingresos.

La división de ordenadores personales y productos relacionados creció un 18 % interanual, alcanzando una cuota de mercado global del 24,6 %, la más alta de su historia, mientras que las actividades no relacionadas con PC representaron el 47 % de la facturación total, el mismo nivel que hace un año.

En el segmento de infraestructuras, los ingresos se incrementaron un 36 %, mientras que el área de soluciones y servicios elevó su facturación un 20 %.

La compañía destacó que su estrategia en torno a la denominada ‘IA híbrida’, que combina capacidades en dispositivos, infraestructuras y servicios, está impulsando el crecimiento, y que ha aumentado un 10 % interanual su inversión en I+D en el trimestre, hasta 524 millones de dólares.

Cabe destacar que el aumento de los beneficios y de los ingresos de Lenovo en el primer trimestre fiscal coincidió con las disputas arancelarias entre China y Estados Unidos en abril, que llegaron a equivaler a un embargo comercial ‘de facto’ entre ambas potencias, tras lo cual alcanzaron una tregua que se ha prolongado hasta la actualidad.

Lenovo aseguró que «seguirá haciendo frente a la volatilidad del mercado usando su agilidad operativa y su amplia experiencia».

Tras presentar los resultados, las acciones de Lenovo en Hong Kong caían un 3,3 % a alrededor de las 10.15 hora local (2.15 GMT). En lo que va de año, han subido un 13,89 %. EFE

aa/jacb/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR