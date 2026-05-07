La tecnología educativa en México pone el foco en la carga administrativa de los maestros

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Ciudad de México, 7 may (EFE).- La tecnología educativa en México ya no solo está enfocada en aprendizaje, sino también en reducir carga administrativa para docentes mediante herramientas de gestión escolar, en un contexto donde autoridades educativas buscan simplificar procesos para el ciclo escolar 2026-2027.

La discusión ocurre mientras la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca agilizar tareas administrativas, en un escenario donde la consultora McKinsey estima que hasta 40 % de las actividades laborales docentes podrían automatizarse.

De acuerdo con especialistas de la startup mexicana Emmi Tec, muchas escuelas mexicanas, maestros y directivos todavía trabajan entre reportes, evidencias, planeaciones y plataformas desconectadas que consumen tiempo operativo dentro de las escuelas.

Según un análisis de McKinsey sobre educación básica, entre 20 % y 40 % de las actividades laborales de docentes podrían automatizarse utilizando tecnología ya existente, particularmente en tareas administrativas y de seguimiento.

El estudio, citado por Emmi Tec, estima que esto podría liberar hasta 13 horas semanales para actividades relacionadas directamente con el aprendizaje.

«El gran reto no es solo digitalizar escuelas, sino evitar que los maestros terminen administrando sistemas en lugar de enseñar», señaló a EFE Ahmer Dodero, cofundador de Emmi Tec.

El cofundador de la plataforma señaló que hoy la discusión debe centrarse en tener mejores sistemas y no más plataforma y que esto se traduzca en más orden, más visibilidad y reducir las fricciones con la carga administrativa.

“La tecnología educativa no debería convertirse en una carga adicional para el profesor. El objetivo es que la escuela tenga más orden, más visibilidad y más tiempo para enfocarse en el aprendizaje”, añadió Dominic Sando, director general de Emmi Tec.

Ambos, coincidieron en que plataformas como Emmi Tec mejoran la planeación docente, seguimiento académico, evaluación y comunicación escolar para escuelas de preescolar y primaria, para concentrar procesos académicos y administrativos en un solo sistema para reducir tiempo operativo en las escuelas.

En este sentido, los directivos mencionaron que la tecnología educativa más valiosa no es la que intenta reemplazar al maestro, sino la que le devuelve tiempo, orden y herramientas para enseñar mejor.

La SEP anunció hace unos días la eliminación de cargas administrativas innecesarias para el próximo ciclo escolar para que los docentes puedan concentrarse en el aprendizaje, con el argumento de que «todo aquello que no aporte a lo educativo será eliminado». EFE

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