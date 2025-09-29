La tormenta Imelda traerá lluvias al sureste de EEUU mientras el huracán Humberto decrece

Miami (EE.UU.), 29 sep (EFE).- La nueva tormenta tropical Imelda traerá lluvias al sureste de Estados Unidos, aunque sin tocar tierra, mientras el huracán Humberto avanza hacia las Bermudas tras decrecer a categoría 4, según ha informado este lunes el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El organismo estadounidense avisa que «se espera que marejadas y alto oleaje tanto de Humberto como de Imelda produzcan condiciones marinas peligrosas y corrientes marinas a lo largo de la costa este de Florida y la costa de Georgia hoy».

Imelda estaba, en el último comunicado, a 425 kilómetros al este-sureste de Cabo Cañaveral en Florida, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el norte a 15 kilómetros por hora.

Por el paso del ciclón, que podría fortalecerse a huracán este lunes o martes, el NHC prevé hasta 10 centímetros de lluvia en el noreste de Florida y las costas de Carolina del Sur y Carolina del Norte, así como entre 10 y 20 centímetros en Cuba y las Bahamas. La «lluvia podría resultar en inundaciones repentinas y urbanas aisladas» en Estados Unidos, advierte el organismo.

Mientras, el huracán Humberto, cuya fuerza ha impulsado la desviación de Imelda hacia el oeste, se mueve ahora como huracán categoría 4 tras haber alcanzado el nivel 5 el fin de semana.

Humberto estaba en el último informe a 585 kilómetros al sur-suroeste de las Bermudas con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el norte a 22 kilómetros por hora.

Por ahora, el huracán genera «condiciones marinas peligrosas, incluyendo alto oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida», en islas del Caribe del norte, las Bahamas y las Bermudas.

«Se espera que las condiciones de oleaje peligrosas comiencen a afectar gran parte de la costa este de los Estados Unidos hoy», indica el organismo.

Hasta ahora suman nueve ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle y Humberto, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand e Imelda, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica «superior a lo normal», al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que de cinco a nueve podrían transformarse en huracanes.EFE

