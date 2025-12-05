La UA celebra el acuerdo de paz entre la RDC y Ruanda como un «hito significativo»

Nairobi, 5 dic (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, calificó la firma del acuerdo de paz entre los presidentes de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, como un «hito significativo» en la búsqueda de una paz, seguridad y estabilidad «duraderas» en la región de los Grandes Lagos.

Youssouf, en un comunicado difundido tras la firma del acuerdo en Washington, pidió a todas las partes que implementen «fielmente el acuerdo», «tanto en la letra como en el espíritu», para garantizar que se convierta en una base para «la reconciliación, la cooperación regional y una paz sostenible».

Tshisekedi y Kagame firmaron este jueves en Washington un acuerdo de paz, en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que reafirmaron su compromiso con el pacto de integración económica alcanzado en noviembre y con el acuerdo de paz mediado por Washington y firmado a nivel ministerial el pasado junio.

El acuerdo contempla un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, el retorno de los refugiados y la rendición de cuentas para quienes hayan cometido atrocidades.

El pacto, no obstante, incluye también un componente económico, al conceder a Estados Unidos acceso preferencial a minerales estratégicos de la región.

Youssouf reconoció «el apoyo constructivo» proporcionado por Estados Unidos, incluida la implicación personal de Trump, «cuyo compromiso ayudó a crear las condiciones propicias para este resultado».

Al acto -celebrado en la sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos, un organismo bajo control del Departamento de Estado y rebautizado con el nombre de Trump- asistió Youssouf junto con los presidentes de Angola, Burundi y Kenia, además de representantes de Uganda y Togo.

Esta firma se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco destinado a avanzar hacia el fin del conflicto en el este de la RDC.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23, respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

