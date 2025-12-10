The Swiss voice in the world since 1935
La UE acuerda reducir las emisiones en un 90% para 2040

Los países y legisladores de la Unión Europea llegaron el miércoles a un acuerdo definitivo sobre un ambicioso objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2040, que permite utilizar bonos de carbono comprados fuera del continente para ayudar a alcanzar la meta.

Varios países, encabezados por Italia, habían expresado su preocupación por el objetivo de reducir las emisiones del bloque de 27 naciones en un 90% con respecto a los niveles de 1990 para 2040.

El acuerdo final permite que el 5% de las reducciones se contabilicen mediante bonos de carbono adquiridos para proyectos fuera de Europa. Los grupos activistas acusaron a la UE de limitarse a trasladar la campaña contra el cambio climático al extranjero.

Más adelante, la UE podría, si fuera necesario, permitir a los Estados miembros compensar otro 5% de sus objetivos mediante créditos de los mercados internacionales de carbono.

Bajo la presión de Polonia y Hungría, el acuerdo también retrasa un año, hasta 2028, un sistema de comercio de emisiones para el transporte por carretera y la calefacción de edificios.

Solo por detrás de China, Estados Unidos e India en términos de emisiones, la UE ha sido el más comprometido de los mayores contaminadores con la acción climática y ya ha reducido sus emisiones en un 37% con respecto a los niveles de 1990.

El acuerdo aún debe ser aprobado formalmente por los 27 Estados miembros de la UE y por el Parlamento Europeo.

