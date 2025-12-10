La UE cierra un acuerdo de posibilidades de pesca con Reino Unido para 2026

3 minutos

Bruselas, 10 dic (EFE).- La Unión Europea y el Reino Unido alcanzaron este miércoles un acuerdo sobre las posibilidades de pesca para 2026, que garantiza que las flotas de la UE puedan pescar hasta 288.000 toneladas en el Atlántico Nororiental, por un valor de más de 1.200 millones de euros.

Este acuerdo tiene como objetivo garantizar la gestión sostenible de las poblaciones de peces compartidas, al tiempo que ofrece estabilidad y previsibilidad para las flotas y los operadores de ambas partes, según informó en un comunicado la Comisión Europea.

Las poblaciones incluidas representan la mayor parte de los recursos compartidos de la UE con terceros países en el Atlántico Nororiental.

Ambas partes negociaron este acuerdo basándose en datos científicos sobre el estado de las poblaciones de peces y sobre actores socioeconómicos, con vistas a evitar situaciones de estrangulamiento que pudieran provocar el cierre anticipado de determinadas pesquerías.

El acuerdo sucede al consenso alcanzado entre la UE y el Reino Unido el pasado mayo para concederse acceso recíproco pleno a sus aguas hasta 2038, lo que permitió negociar las cantidades máximas de peces de poblaciones específicas que se pueden pescar (TAC) para 2026. Además, el acuerdo de hoy garantiza acceso mutuo a las aguas para la pesca del atún blanco hasta 2030.

Acuerdo para proteger a especies en peligro

Las evaluaciones científicas para 2026 revelaron que varias poblaciones clave en el Mar Céltico, el Mar de Irlanda y el Canal — en concreto, el bacalao, el abadejo, el merlán, el lenguado y la platija — han descendido por debajo de umbrales biológicos críticos, poniendo en riesgo su capacidad de recuperación. Esto conlleva reducciones en las capturas permitidas y en los ingresos asociados para el sector pesquero.

En este contexto, la UE y el Reino Unido han acordado un conjunto de medidas correctoras, incluidas mejoras en la selectividad de los artes, mallas de mayor tamaño y dispositivos selectivos obligatorios en las pesquerías de cigala.

Además, ambas partes han acordado aplicar medidas de precaución para determinadas poblaciones, entre ellas la mielga, las rayas y el róbalo europeo.

Los límites de captura acordados entre la UE y el Reino Unido se incorporarán al Reglamento de posibilidades de pesca para 2026, que se espera sea aprobado en la próxima reunión de los ministros de Pesca de la UE los días 11 y 12 de diciembre.

La UE y el Reino Unido celebrarán consultas durante 2026 para otras tres poblaciones gestionadas conjuntamente, una vez que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar publique su asesoramiento científico el próximo año: lanzón (Mar del Norte, todos los bancos), espadín (Mar del Norte y Canal de la Mancha) y fletán noruego (Norway pout). EFE

ahg/av