La UE concede ayuda de 15 millones de euros a las Fuerzas Armadas bosnias

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Bruselas, 12 may (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) acordó este martes una ayuda por valor de 15 millones de euros para reforzar las capacidades militares y de defensa de las Fuerzas Armadas de Bosnia-Herzegovina.

La asistencia, procedente del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), complementa el apoyo prestado hasta la fecha en el marco del paquete de ayuda bilateral de 2021 y 2022, indicó el Consejo en un comunicado.

Explicó que la nueva medida reforzará la interoperabilidad y la preparación operativa de las Fuerzas Armadas bosnias, así como su potencial para contribuir a las operaciones y misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE y a cualquier coalición internacional.

Además, aseguró que la decisión «refleja la plena alineación del país con la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE».

El país ya contribuye a la Fuerza Operativa Médica de los Balcanes, una fuerza operativa regional que también cuenta con el apoyo del FEAP.

La nueva ayuda proporcionará a las Fuerzas Armadas bosnias equipos de protección individual; equipos ante riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares; dispositivos de visión nocturna, y vehículos de carga.

También facilitará, cuando sea necesario, suministros y servicios relacionados, incluida la formación operativa.

El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz se creó en marzo de 2021 con el fin de financiar acciones en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común destinadas a prevenir conflictos, preservar la paz y reforzar la seguridad y la estabilidad internacionales.

En particular, el fondo permite a la UE financiar acciones destinadas a reforzar las capacidades de terceros Estados y de organizaciones regionales e internacionales en materia militar y de defensa. EFE

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