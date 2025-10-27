La UE condena el ataque de Israel contra la misión de paz de la ONU en Líbano

1 minuto

Bruselas, 27 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este lunes el ataque que el Ejército israelí lanzó ayer contra la misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL) y recordó que «la seguridad del personal y las instalaciones de las Naciones Unidas debe garantizarse de conformidad con el derecho internacional».

«Este es el último de una serie de incidentes similares en las últimas semanas», dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior.

La FINUL dijo ayer que un dron israelí sobrevoló una de sus patrullas «de forma agresiva», por lo que las fuerzas aplicaron las «contramedidas defensivas necesarias» para neutralizarlo.

Después, según la misión de paz de la ONU en Líbano, otro dron israelí se acercó a una patrulla en la zona de Kfar Kila y lanzó una granada.

Además, la FINUL asegura que un tanque israelí abrió fuego contra las fuerzas de la misión de paz, denuncia que el portavoz castrense no abordó.

Israel ha continuado atacando el Líbano pese al cese de hostilidades acordado entre ambos países en noviembre de 2024, bombardeos que se han intensificado recientemente contra presuntos miembros e instalaciones del grupo chií libanés Hizbulá. EFE

drs//fpa