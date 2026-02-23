La UE da luz verde definitiva a cambios legislativos que endurecerán su política de asilo

3 minutos

Bruselas, 23 feb (EFE).- La Unión Europea dio este lunes luz verde definitiva a los cambios legislativos que endurecerán su política de asilo y facilitarán los retornos de migrantes que no tengan derecho a obtener protección en el bloque.

La normativa ya había sido aprobada por las instituciones comunitarias y solo estaba pendiente de su último trámite formal.

Por un lado, el Consejo (países de la UE) adoptó hoy formalmente la primera lista de países de origen considerados «seguros», entre los que se encuentran Marruecos, Colombia o Egipto.

Por otro, aprobó la normativa que define lo que es un «tercer país seguro».

El Consejo precisó que, salvo determinadas normas que puedan aplicarse con antelación, la lista de la UE de países de origen seguros y las modificaciones del concepto de tercer país seguro empezarán a aplicarse el 12 de junio de 2026, al mismo tiempo que el resto del Pacto Migratorio y de Asilo.

Tercer país seguro

El concepto de tercer país seguro permite a los Estados miembros de la UE rechazar una solicitud de asilo por inadmisible (sin examinar su contenido) cuando los solicitantes de asilo podrían haber buscado y, de ser elegibles, recibido protección internacional en un país no perteneciente a la UE que se considera seguro para ellos.

Uno de los elementos clave en esta actualización de la normativa es la eliminación del criterio de conexión del migrante con el tercer país. Es decir, se aplica este concepto a solicitantes de asilo que no sean nacionales de un determinado país.

Los Estados miembros pueden optar por aplicar el concepto basándose en tres casos:

– Cuando exista una conexión entre el solicitante de asilo y el tercer país seguro (aunque esa conexión ya no será un criterio obligatorio).

– Cuando el solicitante haya transitado por el país seguro antes de llegar a la UE.

– Cuando exista un acuerdo o convenio con un país seguro.

PRIMERA LISTA DE PAÍSES DE ORIGEN «SEGUROS»

Incluye a Bangladés, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez.

Además, los países candidatos a la adhesión a la UE son considerados países de origen seguros salvo en tres circunstancias: que exista una situación de conflicto armado internacional o interno, que la UE haya adoptado medidas restrictivas contra el país candidato por los derechos y libertades fundamentales, o que la tasa de decisiones positivas en la UE respecto a las solicitudes de protección internacional de ciudadanos del país candidato sea superior al 20 %.

En estos momentos, los candidatos formales a la adhesión al bloque comunitario son Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania.

La lista común «garantizará una mayor coherencia entre los Estados miembros en la evaluación de las solicitudes de países de origen seguros designados y contribuirá a una tramitación más rápida», indicó el Consejo en un comunicado.

Los Estados miembros podrán seguir teniendo sus propias listas nacionales con terceros países adicionales que consideren seguros. EFE

m/alf