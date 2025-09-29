La UE destaca que Moldavia ha elegido futuro europeo frente a injerencia rusa en las urnas
Bruselas, 29 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) aseguró este lunes que Moldavia ha elegido “un futuro europeo” frente a “la injerencia de Rusia” en las elecciones legislativas del domingo, en las que triunfó el partido de la presidenta proeuropea del país, Maia Sandu.
“El pueblo de Moldavia se ha pronunciado y su mensaje es alto y claro. Ha elegido la democracia, la reforma y un futuro europeo, frente a la presión y la injerencia de Rusia”, recalcó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a través de un mensaje publicado en redes sociales. EFE
