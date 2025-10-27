La UE destinó 31.700 millones de euros a acción climática en países en desarrollo en 2024

Bruselas, 27 oct (EFE).- La Unión Europea y sus veintisiete Estados miembros aportaron 31.700 millones de euros (43.048 millones de dólares al cambio actual) de dinero público en 2024 en financiación climática para los países en desarrollo , según datos publicados por el Consejo de la UE este lunes, en vísperas de la cumbre climática COP30 de Belém (Brasil) de Naciones Unidas.

El pasado ejercicio, la UE movilizó, además, 11.000 millones de euros en financiación privada para ayudar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos del cambio climático.

«Las cifras de 2024 representan una fuerte confirmación del compromiso de la UE y sus Estados miembros con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de financiación climática, en particular con respecto al objetivo colectivo de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares anuales, meta que sigue vigente hasta, e incluyendo, 2025», subrayó el Consejo en un comunicado.

La mitad de la financiación pública europea destinada a los países en desarrollo se dirigió hacia adaptación climática o hacia acciones transversales, que combinan iniciativas de mitigación y adaptación. EFE

