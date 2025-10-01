The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La UE entrega a Ucrania 2.000 millones de euros para comprar drones

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 1 oct (EFE).- La Comisión Europea entregó este miércoles 2.000 millones de euros a Ucrania para la compra de drones, dentro de un desembolso más amplio de 4.000 millones de euros en créditos financiados con los beneficios extraordinarios que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones.

El pago forma parte de los 18.100 millones de euros en ayudas que dará la UE como parte del paquete de 45.000 millones de euros en créditos de este tipo aprobados por el G7 (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania e Italia).

El desembolso llega después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, anunciase el mes pasado que la UE adelantaría el pago a Kiev de 6.000 millones de esos préstamos y el mismo día en que los líderes de los Veintisiete debaten en Copenhague nuevas fórmulas para utilizar esos activos congelados en apoyo a Kiev.

Estos 4.000 millones «ayudarán a Ucrania a cubrir sus crecientes necesidades financieras, incluido en el sector de la defensa» y, específicamente, «2.000 millones del desembolso se asignarán a drones, en línea con el acuerdo entre la UE y Ucrania», según indicó la Comisión Europea en un comunicado.

La presidenta de la institución argumentó ayer que esa adquisición de drones permitirá a Kiev «ampliar su capacidad y utilizarla al máximo» así como a la Unión Europea «beneficiarse de esta tecnología».

Con este desembolso, la UE ya ha entregado a Ucrania 14.000 millones de los 18.100 previstos en el acuerdo del G7.

Los Veintisiete discuten ahora la posibilidad de utilizar esos activos rusos inmovilizados, en concreto el efectivo que generan conforme van venciendo, para proporcionar un «préstamo de reparación» a Kiev que solo tenga que ser devuelto por las autoridades ucranianas una vez que Rusia pague compensaciones de guerra y se levanten las sanciones comunitarias a Moscú.

Estos activos, que actualmente están en su mayoría bloqueados en la entidad belga Euroclear y generan efectivo que asciende ya a 176.000 millones, permitirían proporcionar a Ucrania un crédito de 140.000 millones de euros, según el plan esbozado por Bruselas. EFE

lpc/rja /lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR