La UE felicita a Asfura por su elección como nuevo presidente electo de Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 24 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) felicitó este miércoles al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura por su elección como nuevo presidente electo de Honduras, y expresó su compromiso e interés por trabajar con su Administración en pos de «prioridades comunes para profundizar» los nexos bilaterales.

Así lo indicó una «Declaración de la Portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el proceso electoral», luego de que Asfura fuera declarado virtual presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país centroamericano.

«Tras un proceso largo y prolongado y la proclamación de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, la Unión Europea felicita a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras», indicó una misiva oficial difundida por la delegación de la EU en el país.

El bloque de los 27 señaló que espera «con interés trabajar con el presidente Asfura y su administración y seguimos comprometidos a trabajar en prioridades comunes para profundizar» la relación bilateral «en todos los ámbitos de interés mutuo».

La UE destacó que el pasado 30 de noviembre los hondureños «acudieron masivamente a las urnas, reafirmado su compromiso con la democracia», y que estas elecciones «fueron supervisadas por un gran número de observadores nacionales e internacionales, incluida una completa Misión de Observación Electoral de la Unión Europea».

Asfura, conocido en su país como «Papi a la orden» y respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, obtuvo el 40,26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal y con el 39,54 %, escrutado el 99,93 % de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del CNE.

Según la resolución del CNE, Asfura obtuvo 1.479.822 votos, Nasralla 1.452.796 y la aspirante del gobernante partido Libre (izquierda), Rixi Moncada, 705.428 sufragios o el 19,19 %.

Nasralla rechazó este miércoles la declaratoria oficial de Asfura como ganador de los comicios al afirmar que esta «no refleja la verdad» de la voluntad popular.

El conteo de los votos de las elecciones del pasado 30 de noviembre se desarrolló lentamente, con muchos problemas técnicos y en medio de denuncias de irregularidades. EFE

