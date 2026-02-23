La UE insta a EEUU a cumplir su acuerdo comercial tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump

La Comisión Europea instó el domingo a Estados Unidos a cumplir los términos del acuerdo comercial alcanzado el año pasado con la UE, después de que Donald Trump anunciara nuevos aranceles globales en respuesta al revés de la Corte Suprema.

«Un acuerdo es un acuerdo. Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que Estados Unidos cumpla con los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos», declaró la comisión en un comunicado.

También exigió «aclaraciones sobre las medidas que Estados Unidos planea tomar» luego de la decisión de la Corte Suprema.

El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial.

Como reacción, el mandatario republicano anunció el sábado el arancel global de su país del 10% al 15%, que entrará en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales.

El pronunciamiento de la Corte Suprema estadounidense plantea un enorme interrogante sobre el futuro del acuerdo comercial, cuando el Parlamento Europeo, inicialmente opuesto al texto se aprestaba a dar luz verde el martes.

Este acuerdo, firmado el año pasado, facilitó a la UE limitar a 15% los aranceles aplicados en Estados Unidos a la mayoría de sus productos, lejos del 30% que el presidente estadounidense amenazó con aplicar.

– «Caos arancelario» –

El eurodiputado socialdemócrata alemán, Bernd Lange, dijo en su cuenta X que pedirá el lunes «la suspensión de los trabajos legislativos hasta que dispongamos de una evaluación jurídica apropiada y compromisos claros de Estados Unidos».

«Es el caos arancelario total por de parte de la administración estadounidense. Nadie comprende nada», agregó.

El representante comercial de Estados Unidos (USTR) Jamieson Greer, declaró este domingo que los acuerdos comerciales de Washington con la Unión Europea, China y otros países se mantienen, pese al fallo de la Corte Suprema.

«Estamos manteniendo conversaciones activas con ellos (nuestros socios comerciales). Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. Tenemos la intención de cumplirlos. Esperamos que nuestros socios los cumplan», dijo en la mañana del domingo en el programa «Face the Nation» de CBS.

En ABC, aclaró que la reunión prevista para abril entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, no tenía como objetivo «una disputa comercial».

«Se trata de mantener la estabilidad, garantizar que respeten su parte del acuerdo y compren productos agrícolas estadounidenses, Boeings y otros bienes, y garantizar que nos envíen las tierras raras que necesitamos», explicó. «Si hay áreas para un mayor acuerdo, las encontraremos».

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, declaró al mismo programa que no están claras las consecuencias de la decisión del alto tribunal.

«Espero que se aclare», afirmó Lagarde.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, instó este domingo a Donald Trump a tratar a todos los países en pie de igualdad.

«Quiero decirle al presidente Trump que no queremos una guerra fría, queremos tener relaciones iguales con todos los países y recibir de ellos un tratamiento también igualitario», declaró Lula durante una visita a India.

