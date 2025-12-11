La UE instala menos solar en 2025 y la industria teme que se incumpla el objetivo de 2030

Bruselas, 10 dic (EFE).- La Unión Europea ha instalado en 2025 un total de 65,1 gigavatios de nueva capacidad de generación de energía solar, lo que permite al bloque cumplir su objetivo anual pese a una contracción del 0,7 % respecto al avance del pasado ejercicio.

Se trata de la primera ralentización desde 2016, lo que hace que el sector tema que no se cumpla la meta marcada para 2030.

«Los años de auge de la energía solar en la UE durante la década de 2020 han terminado», asegura la patronal de la industria solar europea, SolarPower Europe, en su informe anual de mercado, publicado este jueves.

Según las estimaciones de la industria, el bloque cerrará el año con 406 GW instalados, un hito relevante pero insuficiente para encarrilar el ritmo necesario hacia la próxima gran estación de la transición energética europea.

«La cifra puede parecer pequeña, pero el simbolismo es grande. Hemos alcanzado el objetivo de 2025, pero por primera vez nuestro horizonte de 2030 se aleja», advierte la directora ejecutiva de SolarPower Europe, Walburga Hemetsberger.

El informe subraya que, de mantenerse la dinámica actual, la UE se quedará por debajo de los 750 GW de potencia solar previstos para 2030. Según las previsiones del escenario central, la UE alcanzaría 718 GW en 2030, unos 32 GW por debajo de la meta comunitaria.

El motivo es que las instalaciones anuales caerán también en 2026 y 2027, estima SolarPower Europe y no volverán a crecer con fuerza hasta 2028 y 2029.

La energía solar cubrió el 13,4 % de la electricidad europea en 2025, a falta de consolidar los datos al cierre del ejercicio, y llegó a ser la tecnología que más electricidad aportó en la UE durante el mes de junio.

Frenazo solar

El parón del mercado se explica por varios factores, empezando por el frenazo del autoconsumo residencial, que se ha desplomado desde representar el 28 % de las nuevas instalaciones en 2023 hasta el 14 % en 2025.

Tras la crisis energética, muchos países han recortado los programas de apoyo a la fotovoltaica en tejados, mientras que la caída de los precios mayoristas de la electricidad ha reducido el atractivo económico para los hogares.

En paralelo, la solar a gran escala ha ganado peso, superando por primera vez el 50 % de toda la capacidad instalada, pero también afronta dificultades crecientes en su rentabilidad.

Alemania y España lideran

El reparto por países apenas se ha alterado. Alemania y España mantuvieron sus posiciones como los mayores mercados solares de la UE, aunque con un crecimiento más moderado debido al frenazo del segmento de tejado.

Alemania instaló 17,6 GW de nueva capacidad (+1 %) para llegar a 119 GW, mientras que España añadió 9,2 GW (+5 %) para alcanzar los 55,4 GW.

Francia superó a Italia y se convirtió en el tercer país con mayor capacidad instalada en 2025, impulsado por el fuerte dinamismo comercial e industrial, mientras que el mercado italiano se contrajo tras la retirada de sus principales programas de incentivos.

SolarPower Europe identifica varios obstáculos que amenazan la expansión del sector, como la necesidad de redefinir la seguridad energética sobre la base de renovables, la urgencia de una estrategia integral de flexibilidad y almacenamiento, un mayor apoyo a la solar en tejados, el refuerzo de cadenas de suministro más sostenibles y resilientes y la mejora de los procedimientos de permisos.

En ese sentido, la Comisión Europea ha presentado esta misma semana dos iniciativas legislativas sobre simplificación medioambiental e impulso a las redes eléctricas que buscan acelerar la tramitación de permisos. EFE

