La UE logra un acuerdo para apoyar el sector del vino ante la crisis que atraviesa

4 minutos

Bruselas, 4 dic (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, y la Eurocámara lograron este jueves un acuerdo sobre un paquete de medidas que pretende responder a las dificultades que atraviesa el sector del vino y que incluye iniciativas como el arranque de vides para evitar el exceso de oferta.

El Consejo indicó en un comunicado que las medidas están diseñadas «para equilibrar mejor la oferta y la demanda, reforzar la adaptación climática, simplificar y armonizar las prácticas de etiquetado, fomentar la innovación, ampliar la flexibilidad de plantación y estimular las economías rurales mediante el enoturismo».

«También fortalecerá las capacidades del sector de responder a las preferencias cambiantes de los consumidores y aprovechar las oportunidades de los mercados emergentes», añadió la institución comunitaria sobre el acuerdo alcanzado por los colegisladores de la Unión Europea.

Detalló que los Estados miembros podrán apoyar medidas como el arranque de vides excedentes «para evitar el exceso de oferta y mantener la estabilidad del mercado, impulsando la innovación y adaptándose a las nuevas condiciones del mercado».

También se elimina la fecha límite para el régimen de derechos de plantación y, en su lugar, se introduce un periodo de revisión de 10 años.

Los países también podrán incrementar el apoyo de la UE para las inversiones relacionadas con el clima, incluida la mitigación y adaptación hasta el 80 % de los costes elegibles, «lo que permitirá una transición más rápida hacia una producción sostenible».

«Las normas de etiquetado se simplificarán más en la UE, lo que reducirá costes administrativos y facilitará el comercio transfronterizo en beneficio de los consumidores y productores», añadió el Consejo, que apuntó que los consumidores tendrán «un acceso más claro a la información, también mediante etiquetas digitales y pictogramas».

El acuerdo, asimismo, contempla que los productores de vino puedan recibir «apoyo específico para desarrollar iniciativas de enoturismo, impulsando así el crecimiento económico en las regiones rurales», según el Consejo.

Por otro lado, se ha pactado que el término «sin alcohol» se aplique a productos con un contenido de alcohol inferior al 0,5 % y que el ‘0,0 %’ se use para los que tienen menos del 0,05 %.

Para vinos con graduación alcohólica reducida (por encima del 0,5 %, pero al menos un 30 % inferior a la graduación estándar), se usará la designación «alcohol reducido» que sustituye a la anteriormente sugerida de «ligero en alcohol».

Igualmente, los vinos destinados a la exportación quedarán exentos de los requisitos de enumerar los ingredientes y proporcionar una declaración nutricional para el mercado interior de la UE, «lo que reducirá la carga administrativa innecesaria», de acuerdo con el Consejo.

El Consejo expuso, del mismo modo, que las acciones específicas para combatir enfermedades vegetales como la flavescencia dorada, que incluyen monitoreo, diagnóstico, capacitación e investigación, «recibirán apoyo adicional para abordar esta importante amenaza para los viñedos».

El acuerdo también aclara que el vino rosado «puede utilizarse como base para otros productos vinícolas aromatizados regionales, ampliando así el alcance para el desarrollo de productos».

El pacto provisional será respaldado tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo antes de ser adoptado formalmente y entrar en vigor.

El Consejo señaló que el sector del vino en la actualidad afronta desafíos como la evolución de los patrones del consumo, el clima y las incertidumbres del mercado. EFE

jug/rja/pddp