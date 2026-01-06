La UE mantendrá contacto con Gobierno de Rodríguez para defender intereses y principios

1 minuto

Bruselas, 6 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) afirmó este martes que mantendrá los contactos con el Gobierno de Delcy Rodríguez, como venía haciendo con unas autoridades venezolanas que no consideraba legítimas, con el objetivo de “salvaguardar sus intereses y defender sus principios”.

“Lo que haremos en este caso es lo que hemos hecho hasta ahora, aunque no hayamos reconocido la legitimidad del presidente (depuesto por Estados Unidos, Nicolás) Maduro, y lo mismo en el caso de Delcy Rodríguez”, ahora la nueva presidenta encargada de Venezuela, indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. EFE

rja/mb/lab