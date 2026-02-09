La UE prohibirá a las grandes empresas destruir calzado y ropa no vendida desde julio

Bruselas, 9 feb (EFE).- La Comisión Europea adoptó nuevas medidas en materia de ecodiseño que prohibirán a las grandes empresas en la UE destruir calzado y ropa no vendida a partir del 19 de julio de 2026, con el objetivo de frenar una práctica que genera cada año un volumen de emisiones de CO2 equivalente al de Suecia.

«El sector textil está liderando la transición hacia la sostenibilidad, pero aún existen retos. Las cifras sobre residuos muestran la necesidad de actuar», declaró este lunes en un comunicado la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

Cada año se destruye en Europa entre un cuatro y un nueve por ciento de los textiles no vendidos antes siquiera de ser utilizados, lo que genera unas 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2, es decir, una cifra casi equivalente a las emisiones netas totales de Suecia en 2021.

Las medidas adoptadas forman parte del Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles (ESPR), normativa comunitaria que entró en vigor en julio de 2024 y promueve la reutilización y el reciclaje.

Pretenden fomentar que el sector del textil avance «más rápidamente hacia prácticas más circulares y dar un nuevo paso en la promoción de la economía circular en toda la UE», recordó el Ejecutivo comunitario.

Dentro de las nuevas medidas adoptadas en el reglamento, se matiza en qué circunstancias sí estará permitida dicha destrucción -como por motivos de seguridad, daños en los productos o infracciones de propiedad intelectual- e introduce un formato armonizado para que las empresas informen de los volúmenes que desechan.

La prohibición de destrucción se aplicará a las grandes empresas a partir del 19 de julio de 2026, y se espera que las medianas empresas sigan en julio de 2030.

Las normas sobre divulgación de información relativa a los productos descartados ya se aplican a las grandes empresas y también serán obligatorias para las medianas a partir de 2030. EFE

