La UE reintroduce las sanciones contra Irán por su programa nuclear

3 minutos

Bruselas, 29 sep (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, acordó este lunes reintroducir una serie de sanciones contra Irán por las actividades de proliferación nuclear del país, unas medidas restrictivas que habían estado suspendidas desde la entrada en vigor del acuerdo alcanzado en 2015, el cual limitaba el programa nuclear persa.

La institución comunitaria indicó en un comunicado que la decisión se tomó tras la reactivación de las sanciones de la ONU, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazara una resolución presentada por Rusia y China para dar una prórroga de seis meses a Teherán.

Las sanciones (conocidas como ‘snapback’) han sido promovidas por tres países de Europa (Francia, Alemania y Reino Unido, o grupo E3) que consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en el acuerdo alcanzado en 2015, que limitaba el programa iraní y que fue abandonado por Estados Unidos en 2018, mientras que Irán ha repetido que el E3 no ha cumplido con su parte del trato.

Las medidas restrictivas reintroducidas hoy incluyen las adoptadas en el Consejo de Seguridad de la ONU desde 2006 con resoluciones sucesivas de ese organismo y automáticamente traspuestas al Derecho de la UE, pero también medidas autónomas del club comunitario.

Incluyen prohibiciones de viajar a territorio de los Veintisiete para individuos, congelación de activos para personas y entidades y la prohibición de poner a disposición de los sancionados fondos o recursos económicos.

También hay sanciones económicas y financieras que cubren el comercio, así como los sectores financiero y de transporte.

Además de la prohibición de exportación de armas a Irán y la prohibición de transferir cualquier artículo, material, bien o tecnología que pueda contribuir a las actividades de enriquecimiento y reprocesamiento y a los programas de misiles balísticos de Irán, las medidas restringen la adquisición y transporte de importaciones de petróleo crudo, gas natural, productos petroquímicos y petrolíferos y servicios relacionados.

Asimismo, se prohíbe la venta o suministro de equipamiento clave usado en el sector energético, la venta o suministro de oro, otros metales preciosos y diamantes, ciertos equipos navales y ciertos programas informáticos, de acuerdo con el Consejo.

En cuanto al sector financiero, la UE reintroduce la congelación de activos del Banco Central de Irán y de los principales bancos comerciales persas.

Por lo que se refiere al transporte, los Veintisiete reimponen medidas para evitar el acceso a aeropuertos de la Unión Europea de los vuelos de mercancías iraníes y para prohibir el mantenimiento y el servicio de aviones o buques de carga iraníes que transporten materiales o mercancías prohibidas.

Reino Unido, Alemania y Francia pusieron en marcha el mercanismo de reimposición de sanciones al considerar que Irán no cumple con los compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones ahora reimpuestas.

Pero Estados Unidos abandonó ese pacto en 2018 y la República Islámica respondió con el aceleramiento paulatino de su programa nuclear hasta llegar a los 440 kilos de uranio enriquecido al 60 % que posee hoy. EFE

jug/rja/alf