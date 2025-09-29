La UE reintroduce las sanciones contra Irán por su programa nuclear
Bruselas, 29 sep (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, acordó este lunes reintroducir una serie de sanciones contra Irán por las actividades de proliferación nuclear del país, unas medidas restrictivas que habían estado suspendidas desde la entrada en vigor del acuerdo alcanzado en 2015, el cual limitaba el programa nuclear persa.
La institución comunitaria indicó en un comunicado que la decisión se tomó tras la reactivación de las sanciones de la ONU, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazara una resolución presentada por Rusia y China para dar una prórroga de seis meses a Teherán. EFE
