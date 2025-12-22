La UE sanciona a dos miembros del poder judicial ruso por violaciones de derechos humanos

2 minutos

Bruselas, 22 dic (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, impuso este lunes sanciones a dos miembros del poder judicial ruso «responsables de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Rusia».

Según informó la institución comunitaria en un comunicado, los sancionados son Dmitry Gordeev y Lyudmila Balandina.

Gordeev es un juez del Tribunal Municipal de Moscú «que de forma repetida ha dictado sentencias políticamente motivadas contra figuras de la oposición y defensores de los derechos humanos», de acuerdo con la institución de la UE.

«Gordeev ha mostrado un desprecio sistemático por los estándares fundamentales de justicia imparcial, entre otras cosas, negándose sistemáticamente a examinar pruebas exculpatorias y aceptando de manera constante informes policiales no verificados o copiados de sus antiguos colegas, lo que revela parcialidad, conflicto de intereses y falta de independencia judicial», expuso.

Por su parte, Balandina es una fiscal que ha desempeñado «un papel clave en varios casos de alto perfil caracterizados por graves violaciones de los derechos humanos y la represión de individuos críticos con las autoridades rusas o que apoyan a Ucrania», según el Consejo.

«Balandina ha abusado sistemáticamente de su puesto como fiscal del Estado para presentar cargos políticamente motivados, empleando una retórica ideológica alineada con la propaganda del Kremlin y persiguiendo castigos excesivos por actos pacíficos de expresión», afirmó.

El Consejo agregó que los dos «han contribuido a la represión de la sociedad civil, al silenciamiento de la disidencia y a los intentos de legitimar las narrativas estatales que equiparan las críticas al Gobierno ruso o el apoyo a Ucrania con el extremismo o el terrorismo».

Los dos sancionados quedan sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. También tienen prohibido viajar a la UE o transitar por el territorio del club comunitario.

Los actos jurídicos pertinentes se han publicado en el boletín oficial de la UE. EFE

jug/mas/lar