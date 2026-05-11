La UE vuelve a aplicar el acuerdo de coperación con Siria para facilitar su recuperación

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Bruselas, 11 may (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió este lunes poner fin a la suspensión parcial del acuerdo de cooperación con Siria que aplicaba desde 2011, para contribuir a la recuperación del país tras la caída del régimen de Bachar al Asad.

«Al poner fin a la suspensión parcial, el Consejo restablece la plena aplicación del acuerdo de cooperación, lo que supone un paso importante hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la UE y Siria», indicó en un comunicado la institución.

La suspensión parcial, introducida en 2011 y prorrogada en 2012, se había centrado en disposiciones específicas del acuerdo relacionadas con el comercio, en respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Al Asad.

Asimismo, abarcaba disposiciones que suprimían las restricciones cuantitativas a las importaciones de determinados productos sirios, entre ellos el petróleo, los productos petrolíferos, el oro, los metales preciosos y los diamantes.

Tras la caída del régimen de Asad en diciembre de 2024 y las posteriores decisiones del Consejo de levantar las sanciones económicas de la UE contra Siria en mayo de 2025, «ya no concurren las condiciones que justificaban la suspensión», aseguró el Consejo.

Por lo tanto, consideró que el fin de la suspensión es «coherente con la política general de la UE de apoyar una transición pacífica e inclusiva en Siria y facilitar la recuperación socioeconómica del país».

«La decisión envía una clara señal política del compromiso de la UE de reanudar las relaciones con Siria y apoyar su recuperación económica», apostilló.

A continuación, la Comisión Europea notificará a las autoridades sirias el fin de la suspensión parcial y las disposiciones del acuerdo de cooperación serán aplicables a partir del primer día del primer mes siguiente a dicha notificación.

El acuerdo de cooperación entre la UE y Siria, celebrado en 1977, establece el marco para las relaciones económicas y comerciales entre las partes.

En 2025, el Consejo ya levantó las sanciones económicas impuestas a Siria, con la excepción de aquellas que se mantuvieron por motivos de seguridad, y reiteró su apoyo a una transición pacífica e inclusiva, al respeto de los derechos humanos y a la reintegración del país en el sistema económico internacional.

Por otra parte, está previsto que se celebre este lunes el primer diálogo político entre la UE y Siria en Bruselas, que también acogió hoy un foro de coordinación de la asociación con Siria, copresidido por la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y el ministro sirio de Asuntos Exteriores y Expatriados, Asaad al Shaibani.

La UE está trabajando en la creación de un centro de asistencia técnica dotado con 15 millones de euros para ayudar a reforzar las capacidades de las instituciones sirias; además, Suica anunció hoy una contribución de 14 millones de euros para la rehabilitación del hospital de Al-Rastan, en Homs.

La Comisión Europea detalló en un comunicado que estas iniciativas forman parte del paquete de medidas de recuperación socioeconómica por valor de 175 millones de euros anunciado por Suica durante su visita a Damasco en junio de 2025.

La UE trabaja asimismo en una dotación adicional de 280 millones de euros para 2026 y 2027. EFE

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