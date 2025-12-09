La UE y las Islas Cook renuevan su pacto de pesca sostenible

1 minuto

Bruselas, 9 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) y las Islas Cook han firmado un nuevo protocolo para renovar su acuerdo de pesca sostenible para un periodo de siete años, de 2025 a 2032.

La Comisión Europea (CE) indicó este martes en un comunicado que el pacto concede a los barcos de la UE acceso a las aguas de las Islas Cook, en el Pacífico sur, durante un total de cuarenta días al año y añadió que esas aguas acogen a «algunas de las poblaciones más saludables del mundo de atún».

El nuevo acuerdo proporcionará 3,22 millones de euros en apoyo financiero de la UE durante los siete años para fortalecer las capacidades de gestión, control y supervisión de la pesca sostenible de las Islas Cook, así como su economía azul.

«La asociación subraya el compromiso compartido de ambas partes con la pesca sostenible y el desarrollo económico. Como miembros de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central, la UE y las Islas Cook aspiran a equilibrar la protección medioambiental con oportunidades pesqueras viables, garantizando la salud a largo plazo de los ecosistemas marinos», expuso la CE.

El nuevo acuerdo se aplicará de manera provisional desde este 9 de diciembre y entrará formalmente en vigor una vez ratificado por ambas partes. En el caso de la UE, requiere el consentimiento del Parlamento Europeo. EFE

