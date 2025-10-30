La UE y los Balcanes occidentales acuerdan intensificar la lucha conjunta antiterrorista

Belgrado, 30 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) y los países de los Balcanes Occidentales firmaron este jueves en Sarajevo un acuerdo para intensificar la cooperación conjunta en la lucha contra el terrorismo.

«Reforzamos nuestra cooperación y nuestra asociación mediante la firma del Plan de Acción Conjunto para los Balcanes Occidentales», afirmó el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, en rueda de prensa en Sarajevo.

El documento, titulado ‘Plan de acción conjunto para prevenir y combatir el terrorismo y el extremismo violento», fue firmado por Brunner y por altos representantes de los ministerios de Justicia e Interior de los seis países balcánicos candidatos a entrar en la UE (Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte, Kosovo y Serbia).

Basado en un acuerdo alcanzado en 2018, el nuevo pacto, sellado en el marco del Foro Ministerial UE-Balcanes Occidentales sobre Justicia y Asuntos de Interior, establece que los citados países armonizarán sus respectivas leyes antiterroristas con las de los Veintisiete.

Intensificar la cooperación para prevenir el extremismo, fortalecer las capacidades para investigar la financiación del terrorismo, mejorar la cooperación y el intercambio de información con Europol, así como la protección de los espacios públicos y las infraestructuras críticas son los objetivos principales del plan acordado por un periodo de cinco años (2025-2030).

Tras expresar su confianza en que el avance en estos campos con los países de la región ayudará a responder mejor a «las nuevas amenazas emergentes», Brunner admitió que la amenaza terrorista se mantiene elevada en la UE.

«El nivel de amenaza en Europa sigue siendo bastante alto, según el último informe de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo y las tendencias, que indican que el año hubo casi 450 detenciones», dijo el comisario.EFE

