La UE y sus socios piden cuentas a Rusia por la deportación forzosa de niños ucranianos

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Bruselas, 12 may (EFE).- La Unión Europea y sus socios de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos se reunieron este lunes en Bruselas para reforzar la presión política sobre Rusia y exigir el regreso de los más de 20.500 menores que, según el Consejo de la UE, fueron deportados ilegalmente o trasladados por la fuerza desde el inicio de la invasión rusa.

El encuentro, coorganizado por Canadá, Ucrania y la UE, reunió a representantes de 63 delegaciones, entre ellas agencias de las Naciones Unidas y cerca de medio centenar de países, según fuentes del Consejo.

«El regreso de todos y cada uno de los niños ucranianos secuestrados por Rusia debe ser un punto central en cualquier acuerdo de paz. Porque, ¿cómo puede una nación elegir su propio futuro si a sus hijos se les niega el suyo? Su libertad es la libertad de Ucrania. Su futuro es también nuestro futuro», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje de vídeo.

La práctica, que Rusia niega sistemáticamente, incluye adopciones forzadas, la asimilación forzosa e imposición de la ciudadanía rusa, el adoctrinamiento escolar y la militarización de menores en campamentos, en Rusia o territorio ocupado.

«Es fundamental que compartamos un objetivo común: investigar estos secuestros, devolver a los niños y ayudarlos a reconstruir sus vidas con sus familias. Esto no es algo abstracto. Cada caso es la historia de un niño y una familia reales», dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en otro mensaje grabado.

Bruselas también ha destacado la necesidad de garantizar una reintegración adecuada de los niños, muchos de los cuales regresan traumatizados y con dificultades de reinserción social, así como de depurar responsabilidades por lo que el Consejo de la UE calificó de «graves violaciones del derecho internacional».

De los aproximadamente 2.100 niños retornados hasta la fecha, según las mismas fuentes, solo un centenar lo ha sido gracias a gestiones diplomáticas con países como Catar, Sudáfrica o Estados Unidos; el resto regresó por vías discretas, entre ellas rescates familiares y operaciones de organizaciones no gubernamentales.

Según fuentes comunitarias, se han identificado 210 lugares en Crimea, Rusia, Siberia y Bielorrusia donde a los niños se les somete a procesos de «desucranización».

Al margen de la reunión, el Consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la UE aprobó este lunes sanciones contra 16 personas y siete entidades vinculadas directamente al traslado forzoso de menores.

Por su parte, Canadá anunció este lunes sanciones adicionales contra 23 personas y cinco entidades, a su vez que el Reino Unido sancionó a 85 individuos y entidades -29 de ellos vinculados directamente a la deportación de menores- y comprometió 1,2 millones de libras adicionales (casi 1,4 millones de euros) para el mecanismo de verificación y rastreo de niños deportados.

La CPI ya emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por el asunto de los niños deportados.

La coalición internacional, creada en febrero de 2024 por iniciativa de Ucrania y Canadá, cuenta hoy con 47 miembros -tras la incorporación de la UE el pasado septiembre- y prevé nuevas reuniones antes de fin de año centradas en reforzar el papel de la ONU, que el pasado 3 de diciembre adoptó una resolución exigiendo el retorno «inmediato, seguro e incondicional» de los niños ucranianos. EFE

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