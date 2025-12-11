La UE y Ucrania avanzarán en los detalles técnicos a la espera de superar el veto húngaro

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 11 dic (EFE).- Delegaciones de 26 Estados miembros de la UE reafirmaron este jueves en la ciudad ucraniana de Leópolis su apoyo a las aspiraciones de integración de Ucrania y acordaron avanzar en los preparativos técnicos para la adhesión mientras buscan formas de neutralizar el veto de Hungría a la apertura de negociaciones formales.

“Estoy muy orgullosa de cómo hemos logrado (un acuerdo para) adelantar todo el trabajo técnico, lo que supone que el proceso de ampliación con Ucrania no quede estancado y siga avanzando”, dijo la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, en la reunión informal de ministros del ramo de países de la UE organizada bajo la presidencia de turno danesa del Consejo de la Unión Europea, que finaliza al término de este año.

“Ucrania será miembro de la UE y nadie puede bloquearlo”, dijo la comisaria europea para la Ampliación, Marta Kos, quien subrayó que el trabajo técnico puede acelerar las reformas que se piden al país candidato.

Kos explicó que los Estados miembros han ofrecido consejo a Kiev sobre los objetivos de las reformas e insistió en que el ingreso de Ucrania en la UE es un elemento clave de las garantías de seguridad que piden los ucranianos y de cualquier acuerdo de paz sostenible que pueda firmarse con Rusia.

La comisaria reveló que Bruselas y Kiev acordaron un plan de acción consistente en diez reformas prioritarias centradas en reforzar el Estado de Derecho, en combatir la corrupción y en construir instituciones fuertes y democráticas.

“Las reformas son la clave del proceso y nadie puede vetar a Ucrania al hacer esas reformas”, agregó Kos.

Presión sobre Hungría

El único de los 27 Estados miembros de la UE que faltó a la cita fue el ministro húngaro para las relaciones con la UE, Janos Boka, que en los días previos descalificó el acto como “otra ‘performance’ teatral de las élites pro-guerra de Bruselas”.

Pese a que Ucrania necesitará en última instancia del voto a favor de Hungría para entrar en la UE, los participantes en la cita de Leópolis recordaron que Budapest ya fue convencida en su día de aprobar el estatuto de país candidato para Ucrania, un precedente al que se aferran los socios de Kiev entre los Veintisiete.

Bjerre, la ministra danesa, afirmó que Hungría no podrá ignorar la presión de Ucrania y de los otros 26 Estados miembros si en el proceso se consiguen resultados tangibles.

Por su parte, el secretario de Estado para la UE del Gobierno de España, Fernando Sampedro, dijo a EFE que Madrid mantiene contactos con Budapest y que confía en que “en un plazo razonable de tiempo” la posición de Hungría se flexibilice.

Para la comisaria europea para la Ampliación, Marta Kos, Hungría incurrirá “en un abuso del veto” si mantiene su bloqueo en las presentes circunstancias. Kos dijo que Ucrania es importante para la estabilidad de Europa y añadió que la preocupación expresada por Budapest sobre el trato que recibe la minoría húngara en Ucrania puede ser respondida mejor si el país ingresa en la UE.

La perspectiva de Ucrania

Tener que conformarse con continuar el trabajo técnico en lugar de comenzar las negociaciones habría resultado decepcionante hace sólo unos meses para los ucranianos, que sin embargo ven un compromiso aceptable en la fórmula que se ha encontrado para seguir avanzando.

“Debemos congratularnos por haber encontrado una forma de garantizar que el proceso de ampliación continúe al mismo ritmo pese a que aún no tenemos unanimidad formal”, dijo el viceprimer ministro de Ucrania, Tarás Kachka.

Kachka destacó la validez legal de la idea de adelantar trabajo técnico mientras se busca unanimidad y señaló que permitirá a la Comisión Europea y a Ucrania avanzar en al menos tres grupos de capítulos de negociación.

“Técnicamente estamos realmente preparados para abrir los seis grupos de capítulos una vez llegue el impulso político”, declaró Kachka, que expresó su confianza en que los esfuerzos en este sentido continúen durante la presidencia chipriota que comenzará en enero.

“Lo más importante es que se ha abierto un camino sustancial para la integración de Ucrania”, dijo a EFE Serguí Sidorenko, director de la publicación Evropeiska Pravda y uno de los analistas más influyentes en el terreno de las relaciones entre Ucrania y la UE.

“Ahora todo depende de Ucrania”, añadió Sidorenko, que subrayó la necesidad de dar a conocer la lista de requisitos impuestos por la UE a Ucrania para que la sociedad civil y los medios puedan exigir resultados a los políticos.

Pese a los muchos retos que afronta, entre los que se cuenta el veto húngaro, Kiev aspira a lograr progresos rápidos y considera su ingreso en la UE como la piedra angular de su prosperidad y su seguridad a largo plazo.

“Todo nuestro trabajo debe hacerse en los próximos 24 meses y, teniendo en cuenta que el ingreso en la UE es uno de los pilares de las conversaciones sobre las garantías futuras de paz y seguridad, este plazo podría ser aún más corto que los 24 meses”, concluyó Kachka. EFE

