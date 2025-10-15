La Universidad de Georgetown nombra nuevo presidente a un abogado de origen cubano

Miami (EE.UU.), 15 oct (EFE).- La conocida universidad estadounidense de Georgetown nombró al abogado de origen cubano Eduardo Peñalver, destacado académico en Derecho, como su nuevo presidente, un cargo que ejercerá a partir del 1 de julio de 2026.

«Me siento profundamente honrado de tener el privilegio de ser el próximo presidente de Georgetown», declaró Peñalver en un comunicado publicado este jueves por la universidad para anunciar el nombramiento.

Peñalver ejerce desde 2021 como presidente de la Universidad de Seattle (noroeste), y remplazará en Georgetown, la universidad católica y jesuita más antigua del país, a Robert M. Groves, quien dirigió la institución en el último año.

“El presidente Peñalver es un líder excepcional, arraigado en la tradición católica y jesuita, que aporta una vasta experiencia en educación superior, una mentalidad global, un compromiso con la justicia social y la excelencia académica, y una visión audaz para el futuro de Georgetown», indicó en el comunicado el presidente de la junta directiva de la universidad, Thomas A. Reynolds.

La institución, una de las más prestigiosas en el mundo y que está situada en Washington, destacó en el anunció la formación de Peñalver como jurista, y recordó que antes de su recién nombramiento también ejerció como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell (estado de Nueva York).

El abogado se convirtió en el primer decano latino de una facultad de derecho de la Ivy League (como se denomina a las universidades de élite del noreste de EE.UU.) y posteriormente fue el primer presidente latino de la Universidad de Seattle.

Peñalver se crió en una familia católica en el estado noroccidental de Washington, después de que su padre emigrase a Estados Unidos en 1962 desde Cuba. Su madre es hija de migrantes suizos que se dedicaron a la producción lechera en ese estado.

Entre otros cargos, Peñalver también trabajó como asistente legal del juez federal Guido Calabresi y del juez del Tribunal Supremo John Paul Stevens.

«Espero trabajar con los estudiantes, profesores, personal, ex alumnos y amigos de Georgetown para profundizar el impacto de la universidad en nuestro país y en nuestro mundo», concluyó Peñalver en el comunicado. EFE

